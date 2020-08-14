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Dünyaya rezil oldu: Rum bakanın Türkiye iddiası yalan çıktı

Türkiye karşısında çaresiz kalan ve bölgede hiçbir varlık gösteremeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bu kez yalana başvurdu. GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in "Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği filosu" iddiası yalan çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:29:00 - 2020-08-14 17:30:56
Dünyaya rezil oldu: Rum bakanın Türkiye iddiası yalan çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Fransa’nın dışında diğer Avrupa ülkelerinin de birleşip Türkiye’ye karşı Avrupa Birliği filosunun oluşturacağını iddia etti. Türkiye karşısında aciz kalıp yalana başvuran Hristodulidis, acınacak duruma düşerek dünyaya rezil oldu.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin beraberindeki donanmayla birlikte bölgeye giderek faliyete başlaması Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı zıplattı. Yaşanan gelişme sonrası paniğe kapılan Rum Yönetimi ve Yunanistan, Batılı abilerine zırlayarak Türkiye'yi şikayet etti. 

Dünyaya rezil oldu

Avrupa Birliği ülkelerinden destek bulamayan Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'ye yönelik peşi sıra içi boş tehditler savurdu.

GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne sitem ederek "AB’nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" sözlerini sarfetti.

Hristodulidis bugün yaptığı açıklamada ise Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını iddia etti. Türkiye'ye karşı müttefik bulmayı amaçlayan Hristodulidis'in bu tutarsız açıklamaları siyasi çevreler tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Türkiye'yi bölgede karşısına almak istemeyen Avrupa Birliği ülkelerinin uzlaşma çağrılarını hiçe sayan Hristodulidis "Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşturulacağı" yalanını ortaya attı. Gerçeğin ortaya çıkması sonrası Rum bakan dünyaya rezil oldu.

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