Dünyaya olay mesaj! Ayasofya’da 'Mescid-i Aksa pozu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii’nde kılmıştı. Erdoğan imamın arkasında saf tutmuştu. Cuma namazını Mescidi Aksa imamı İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin kıldırdığı bildirildi.

Şeyh Sabri, "Bugün burada namaz kılarken çok mutlu oldum. Bir kere mescit olarak açılmış bir yer kıyamete kadar mescit olacaktır ve daima mescit kalacaktır. İnşallah Ayasofya da mescit olarak kalacaktır. Ayasofya'da namaz kılmak için kendim gelmiştim. Koronavirüs başladıktan sonra ve Ayasofya mescit olduktan sonra İstanbul'a ilk gelişim. Sünneti kıldıktan sonra sayın Ali Erbaş farzı kıldırmak üzere beni davet etti" dedi.

Sabri “Kudüs'e de baktığınızda Osmanlı'nın, Türklerin, padişahların izlerini daima görürsünüz. Türk halkının Kudüs davasında durduğu yer çok stratejik, güçlü ve tarihidir. Asla durdukları yeri terk etmeyeceğini bildiğimiz bir konumdur. Konya'nın da tarihte bakıldığında Kudüs davasında durduğu yer açıktır, nettir. Anadolu Ajansına da Kudüs ve Filistin davasına verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi bütün dünyaya duyuruyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ayasofya’yaki detayı sosyal medya hesabından paylaşan Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya “Ayasofya Camiinde Cuma Namazını Mescid-i Aksa imamı kıldırdı... İçeriye dışarıya Dünyaya mesaj net. Bilen bilsin, bilmeyen öğrensin... Özgür Mescidi Aksa, başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti... İnşaallah çok yakında...” dedi.