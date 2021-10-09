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Sağlık Dünyaya kritik uyarı: Bu kış 60 bin kişi ölebilir
Sağlık

Dünyaya kritik uyarı: Bu kış 60 bin kişi ölebilir

İngiliz bilim insanları, koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonucu insanların bağışıklığının zayıfladığını bu nedenle bu kış 60 bin kişinin gripten hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 10:49:00 -
Dünyaya kritik uyarı: Bu kış 60 bin kişi ölebilir

İngiltere'de Tıp Bilimleri Akademisi'nden dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Ülkede bu kış, grip nedeniyle 60 bin kişinin hayatını kaybedebileceği açıklandı.

Yapılan araştırmada geçen yıl corona virüsün yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan kısıtlamaların diğer solunum yolu virüslerinin engellenmesine yardımcı olduğu belirtildi. Gribe karşı bağışıklığın zayıflamasının, bu yıl 15 bin ila 60 bin kişinin gripten ölmesine neden olabileceği ifade edildi.

Gripten her yıl ortalama 11 bin kişinin öldüğüne dikkat çeken uzmanlar İngiltere'de bu yıl grip vakalarında büyük artış yaşanmasının beklendiğini açıkladı, geniş kapsamlı bir aşılamanın bu riski azaltmaya yardımcı olabileceği de vurgulandı.

"Doğal bağışıklık yok"

İngiltere Kamu Sağlığı Direktör Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam "Kısıtlamalar nedeniyle geçen yıl çok fazla kişi grip olmadı, bu yüzden toplumumuzda her zamanki kadar doğal bağışıklık yok" dedi.

Van-Tam, halka en kısa sürede grip aşısı olmaları çağrısında bulundu

Sağlık yetkilileri, bu yıl grip ölümlerinin, Hong Kong gribinin Birleşik Krallık'ı kasıp kavurduğu 1968'den bu yana en yüksek seviyede olabileceğinden endişe ediyor.

Benzer bir çağrı da ABD'de yapıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri bu kış hem corona virüs hem de grip salgınının bir arada yaşanacağına dikkat çekerek halka grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

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Yorumlar

Metin Uyulan

Bilimciler resmen dalga geçiyorlar İnsanlarla . Olmaya bir şey için tam iki senedir bir yaygara gidiyor . Size MU , meh , hav , Delta , Alfa ve Delta diyorum.
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Ali

Zorla yapılan aşılar dan ölecek coronadan değil. Şimdiden kılıf hazırlıyorlar. Spike proteini luciferas enziöi grafrn oksit aşılarla bunlar enjekte edikdi insanlara. 1-2 foz alanlar inşallah bişekilde atlatacak bence ama 4 doz olanların sağlığı fena bozulacak gibi görünüyor. Çocuklar a aşı yaptırmayın asla. Size aşı diye tutturan sözde proflar ne kendi leri ne çocukları aşı olmadı. Sorun ca antikor umuz yüksek diyorlar ona göre millet yeterince uyudun...
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