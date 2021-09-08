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Dünya Dünyaya kritik çağrı: Bunu önleyin
Dünya

Dünyaya kritik çağrı: Bunu önleyin

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'daki insani kriz ve ekonomik çöküşün önlenmesi için uluslararası topluma bu ülke ile etkileşimini artırması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 16:14:00 -
Dünyaya kritik çağrı: Bunu önleyin

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'daki insani kriz ve ekonomik çöküşün önlenmesi için uluslararası topluma bu ülke ile etkileşimini artırması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi'nin davetiyle, Afganistan’a komşu Çin, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Dışişleri Bakanları ile toplantı düzenlendi.

Kureyşi, Afganistan'daki insani kriz ve ekonomik çöküşün önlenmesi için uluslararası topluma bu ülke ile etkileşimini artırması çağrısında bulunarak, bunun sağlanması halinde barışın kalıcı olabileceğini ve toplu göçlerin önüne geçilebileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve çeşitli BM kurumlarının başrol oynadığı acil insani yardımın güven inşa sürecini hızlandıracağına dikkati çeken Kureyşi, Afganistan’daki siyasi durumun yakında istikrara kavuşmasını umduğunu ifade etti.

Kureyşi, Afganistan’daki yeni durumun eski bakış açılarının bir kenara bırakılıp, yeni anlayışlar geliştirmeyi, gerçekçi ve pragmatik yaklaşımla ilerlemeyi gerektirdiğine işaret ederek, bu ülkedeki durumun nasıl gelişeceğinin Afganistan, bölge ve dünya için derin etkilere sahip olacağını kaydetti.

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