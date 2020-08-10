Dünyaya ilan ettiler! Çin'den ABD'ye yaptırım
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla; 11 ABD’li yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdiklerini dünyaya duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Hong Konglu yetkililere yaptırım kararıyla açıkça Hong Kong’a karıştığını ve Çin’in içişlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini belirtti.
ABD'nin bu kararıyla uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini söyleyen Licien, Çin’in de ABD’li yetkililere yaptırım uygulamaya karar verdiğini duyurdu.
Başkent Pekin’de basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptırım uygulanacak kişilerin ABD’li senatörlerden Marco Rubio, Ted Cruz ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth başta olmak üzere 11 kişi olduğunu ifade ederken kararın kapsamı hakkında ise bilgi vermedi.