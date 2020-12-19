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Dünya Dünyaya ilan etti: Türkiye ile tarihi bir görüşme yaptık
Dünya

Dünyaya ilan etti: Türkiye ile tarihi bir görüşme yaptık

Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, "Dört bakanın katılımıyla gerçekleşen '2+2' formatındaki toplantı tarihi bir olaydır. Bu toplantı, Ukrayna-Türkiye hükümetlerinin, devletler arasındaki stratejik ortaklığın geliştirmesine verdiği önemi gösteriyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 08:42:00 -
Dünyaya ilan etti: Türkiye ile tarihi bir görüşme yaptık

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla, Ukrayna Dışişleri Bakanlığında düzenlenen "2+2" formatındaki toplantıda konuştu.

"Bugün 4 bakanın katılımıyla gerçekleşen '2+2' formatındaki toplantı tarihi bir olaydır. Bu toplantı, Ukrayna-Türkiye hükümetlerinin stratejik ortaklığın geliştirilmesine verdiği önemi gösteriyor." ifadelerini kullanan Taran, bugün Karadeniz ve Azak denizindeki güvenlik durumunun ele alınmasının tesadüf olmadığını anlattı.

Taran, "Bu bölgeler Rusya'nın saldırgan politikası nedeniyle baskıya maruz kalıyor. Bu şartlarda barış ve güvenlik isteyen ülkeler arasında yoğun ortak ilişkilerin olması önemli bir konudur. Bu durumda Türk meslektaşlarımla tam karşılıklı anlayışa sahip olduğumuzdan memnunum." diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Bakanlar Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan askeri çerçeve anlaşması maddelerinin hayata geçirilerek iki devletin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğinin yoğunlaştırılmasında kararlı olunduğunu belirten Taran, bu alanda Savunma Bakanları arasında güvenlik konusunun ele alınacağı bir istişare mekanizmasının oluşturulmasının faydalı olacağını, bu bağlamda söz konusu formatın önemli olduğunu vurguladı. Taran, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda askeri ve teknik iş birliğini geliştiriyoruz. Bu hafta Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için korvet ve SİHA üretimi ve tedarikine ilişkin anlaşmalar imzalandı. Ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın Ukrayna'nın NATO üyeliği bağlamında ele alınmasını isterim. Ukrayna ile Türkiye arasındaki inisiyatiflerin uygulanması Karadeniz'de istikrarın teminini ve Ukrayna'nın Avrupa Atlantik güvenlik sistemine eklenmesini sağlayacak."

Kuleba, Taran'la beraber Türk dostlarını ağırladıklarını ve ilk kez "2+2" formatındaki bu toplantıyı yaptıklarını aktardı.

Bunun, etkileşimi sağlayan çok özel bir format olduğunu ifade eden Kuleba, "İki ülkenin savunma ve dışişleri bakanları aynı masaya oturarak siyasi ve güvenlik konularını ele alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu formatta anlaştı. Özellikle Ukrayna ve Türkiye ilişkileri tarihinde yeni bir sayfa yazma gururunu üstlenmiş olduk." dedi.

Kuleba, bugün formatın ne şekilde işleyeceği ve sonraki toplantı konularına ilişkin anlaştıklarını kaydetti.

Meslektaşlarıyla "2+2" formatındaki görüşmelerin ilişkilerde itici güç olacağına inandığının altını çizen Kuleba, "Bu format Ukrayna'nın Avrupa Atlantik entegrasyonu yolunda Türkiye'nin desteği açısından da önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 

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