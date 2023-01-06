Dünya’ya ihraç ediyoruz ama! Türkiye kaç tane var?

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) envanterine değindi.

TV100’e konuk olan Selçuk Bayraktar, gelen soru üzerinde Türkiye’nin insansız hava aracı envanterine değindi. Bu bilgilerin açık kaynak olduğunu ve resmi kurumlar tarafından paylaşıldığını vurgulayan Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin 150 kadar Bayraktar TB2 SİHA’ya sahip olduğunu açıkladı.

Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin 150 civarı Bayraktar TB2’si ve 12 kadar AKINCI’sı var. Küçüklerden çok sayıda var. Bol miktarda ANKA var.” dedi.

Bayraktar, envanterde hiç bir zaman Bayraktar TB2 kadar AKINCI TİHA olmayacağına çünkü AKINCI’nın büyük bir platform olduğuna değindi.

AKINCI Her Türlü Mühimmatı Taşıyabiliyor

Bayraktar AKINCI TİHA’nın mühimmat çeşitliliğine değinen Selçuk Bayraktar, “AKINCI, bir savaş uçağının taşıyabildiği her türlü mühimmatı taşıyabiliyor. Yakından havadan havaya füzeler de geliyor. Buna karşılık daha düşük hızda uçuyor ancak yine de yüksek irtifalara çıkabiliyor ve çok uzun süre havada kalabiliyor.” dedi.

“İnsansız Savaş Uçakları 5. Nesil Uçakların Pabucunu Dama Atacak”

Gelen soru üzerine insansız savaş uçaklarının, mevcut 5. nesil savaş uçaklarını hava-hava muharebesinde yenip yenemeyeceği hakkında açıklamalarda bulunan Bayraktar, şu an için bunun erken olduğunu belirterek, “İnsansız savaş uçakları, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının pabucunu dama atacak.” ifadelerini kullandı.