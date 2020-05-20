Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?
Hâtem-i Esam Hazretleri’ne:“–Biz, nasıl ve ne zaman dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olabiliriz?” diye sorduklarında, Hazret şu karşılığı vermiş:
“–Dünyada her şeyin sonunun harap, herkesin gideceği yerin de toprak olduğunu gördüğünüz zaman! Bir kimsenin evinden veya yakınından bir cenâze çıkar da o kimse bundan ibret almazsa, ona ne ilmin, ne hikmetin, ne de vaaz ve nasihatin bir faydası olur!..”
Ebû Hâtim Hazretleri buyurur:
“Kardeşim, dört şeyi dört yere ertelersen Cennetʼe girersin:
Uykuyu kabre,
Rahatı Sırâtʼa,
Övünmeyi Mîzânʼa,
Nefsin arzularını da Cennetʼe.”
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ebediyet Yolculuğu, Erkam Yayınları