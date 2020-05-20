Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

“–Dünyada her şeyin sonunun harap, herkesin gideceği yerin de toprak olduğunu gördüğünüz zaman! Bir kimsenin evinden veya yakınından bir cenâze çıkar da o kimse bundan ibret almazsa, ona ne ilmin, ne hikmetin, ne de vaaz ve nasihatin bir faydası olur!..”

Ebû Hâtim Hazretleri buyurur:

“Kardeşim, dört şeyi dört yere ertelersen Cennetʼe girersin:

Uykuyu kabre,

Rahatı Sırâtʼa,

Övünmeyi Mîzânʼa,

Nefsin arzularını da Cennetʼe.”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ebediyet Yolculuğu, Erkam Yayınları