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Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Hâtem-i Esam Hazretleri’ne:“–Biz, nasıl ve ne zaman dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olabiliriz?” diye sorduklarında, Hazret şu karşılığı vermiş:

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:37:00 - 2020-05-20 13:04:42
Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

“–Dünyada her şeyin sonunun harap, herkesin gideceği yerin de toprak olduğunu gördüğünüz zaman! Bir kimsenin evinden veya yakınından bir cenâze çıkar da o kimse bundan ibret almazsa, ona ne ilmin, ne hikmetin, ne de vaaz ve nasihatin bir faydası olur!..”

Ebû Hâtim Hazretleri buyurur:

“Kardeşim, dört şeyi dört yere ertelersen Cennetʼe girersin:

Uykuyu kabre,
Rahatı Sırâtʼa,
Övünmeyi Mîzânʼa,
Nefsin arzularını da Cennetʼe.”
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ebediyet Yolculuğu, Erkam Yayınları

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