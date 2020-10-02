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Dünya Dünyaya duyurdular: Azerbaycan, Karabağ'a bombardımana başladı
Dünya

Dünyaya duyurdular: Azerbaycan, Karabağ'a bombardımana başladı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'a yoğun bombardımana tuttuğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:10:00 -
Dünyaya duyurdular: Azerbaycan, Karabağ'a bombardımana başladı

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyonda yeni gelişme yaşanıyor.

Uluslararası ajansların az önce bölgeden geçtiği bilgiye göre; Azerbaycan ordusu yoğun bombardıman başlattı.

Operasyon 6'ıncı gününde

Sivilleri de hedef almaktan geri durmayan Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın başlattığı operasyon 6'ncı gününde başarıyla sürüyor.

Devam eden operasyonlara ilişkin sürekli yeni görüntüler paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıkladı.

Bakanlık işgal altında bulunan topraklarını Ermenistan'ın elinden kurtarmak için başlatılan operasyonlarda son 5 günde Erivan yönetimine ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğinin bilgisini paylaştı.

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Yorumlar

Ömer

Allah güç kuvvet versin haydi Arslanlar bitirin bu işi .
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Hilâl

Vurun kardeşlerim indirin bombaları paramparça olsunlar Allahın gazabı teröris ermenilerin üzerine olsun gazanız mübarek olsun can Azerbaycan
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