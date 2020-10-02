Dünyaya duyurdular: Azerbaycan, Karabağ'a bombardımana başladı
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'a yoğun bombardımana tuttuğu duyuruldu.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyonda yeni gelişme yaşanıyor.
Uluslararası ajansların az önce bölgeden geçtiği bilgiye göre; Azerbaycan ordusu yoğun bombardıman başlattı.
Operasyon 6'ıncı gününde
Sivilleri de hedef almaktan geri durmayan Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın başlattığı operasyon 6'ncı gününde başarıyla sürüyor.
Devam eden operasyonlara ilişkin sürekli yeni görüntüler paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıkladı.
Bakanlık işgal altında bulunan topraklarını Ermenistan'ın elinden kurtarmak için başlatılan operasyonlarda son 5 günde Erivan yönetimine ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğinin bilgisini paylaştı.