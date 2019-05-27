0553 313 94 23

Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Açık Semalar Anlaşması gereğince ülkenin askeri savaş uçaklarının 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ABD semaları üzerinde uçuş yapacağını duyurdu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:29
Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız

Rus askeri uçakları Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde ABD ve Estonya semaları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda’nın Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov’a dayandırdığı haberine göre, Rus Tu-154M LK-1 uçağı 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ABD semaları üzerinde gözlem uçuşu yapacak. Ohio eyaletindeki Wright Patterson hava üssünden havalanacak uçak 4.9 bin irtifada uçuş gerçekleştirecek.

Rus denetçiler Estonya’da da 27-31 Mayıs tarihlerinde uçuş yapacak. Rus uçağı Tartu hava üssünden havalanacak.

Kanada, İngiltere ve Çekya ortak grubu ise Kanada’ya ait C-130 uçağı ile Rusya ve Belarus hava sahasında 27 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde denetim yapacak.

Rus Tu-154M LK-1 uçağı 17 Mayıs’ta ABD’nin Arkansas, Teksas, Luisiana ve Missouri eyaletleri sahasında uçmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:29
  1. ABD
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi
    1. Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi
    2. Irak'ta bir Fransıza daha DEAŞ..
    3. Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası
    4. Telef olan ayı, doğal yem olarak..
    5. İnegöl Belediyesi Ramazan Bayramı’na..
    6. Van'da dereye düşerek kaybolan liseli..
    7. Bursaspor’un arazilerini borca sayarak..
    8. Söke’nin işitme engelli şampiyon..
    9. Siirt bayram namazı vakti 2019 |..
    10. Şanlıurfa'da DAEŞ operasyonu! 9..
    11. Turgay Erdem açılışa hazırlanan..
    12. Başkan Muhterem Kılıç: "Demokrasiden..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını..
    14. Demir yoluna giren iş makinesine tren..
    15. Bursaspor'da Mesut Bakkal istifa etti!..
    16. Gümüşhaneli dağcılar 40 gözeli..
    17. Bilecik Belediyesi’nden su arızası..
    18. Gümüşhaneli bilek güreşçileri..
    19. Anaokulu ve kreş öğrencileri çam..
    20. Gaziantep Üniversitesi AB Projesiyle..
    21. Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi
    22. 1000 kişilik dev öğrenci korosundan..
    23. İnönü Belediyesi’nden İstanbul’a..
    24. "Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1'in..
    25. Siirt’te 27 Mayıs darbesi açıklaması
    26. Gizli arşivler açılıyor! Milyonlarca..
    27. Medipol Başakşehir'den transfer..
    28. Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu’nda kep..
    29. ABD Kıbrıs’dan destek istiyor
    30. Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD..
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!