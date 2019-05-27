Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız Rusya Savunma Bakanlığı, Açık Semalar Anlaşması gereğince ülkenin askeri savaş uçaklarının 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ABD semaları üzerinde uçuş yapacağını duyurdu.

Rus askeri uçakları Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde ABD ve Estonya semaları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek. Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda’nın Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov’a dayandırdığı haberine göre, Rus Tu-154M LK-1 uçağı 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ABD semaları üzerinde gözlem uçuşu yapacak. Ohio eyaletindeki Wright Patterson hava üssünden havalanacak uçak 4.9 bin irtifada uçuş gerçekleştirecek. Rus denetçiler Estonya’da da 27-31 Mayıs tarihlerinde uçuş yapacak. Rus uçağı Tartu hava üssünden havalanacak. Kanada, İngiltere ve Çekya ortak grubu ise Kanada’ya ait C-130 uçağı ile Rusya ve Belarus hava sahasında 27 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde denetim yapacak. Rus Tu-154M LK-1 uçağı 17 Mayıs’ta ABD’nin Arkansas, Teksas, Luisiana ve Missouri eyaletleri sahasında uçmuştu.

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