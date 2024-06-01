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Gündem Dünyaya çağrı yaptı... Ömer Çelik ilan etti: Türkiye istişare toplantısı yapacak! Türkiye'yi bilgilendirdi
Gündem

Dünyaya çağrı yaptı... Ömer Çelik ilan etti: Türkiye istişare toplantısı yapacak! Türkiye'yi bilgilendirdi

Yeniakit Publisher
2024-06-01 20:57:00 - 2024-06-01 21:00:33
Dünyaya çağrı yaptı... Ömer Çelik ilan etti: Türkiye istişare toplantısı yapacak! Türkiye'yi bilgilendirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'i hedef aldı: Filistin devletinin tanınması konusunda çağrı yaparak, "Dünyanın vicdanı buna tepki gösteriyor ve Filistin devletinin tanınması konusunda ilerleme kaydediliyor. Bunun devamının gelmesi gerekiyor" dedi. Yapılacak olan istişare toplantısı hakkında detay ortaya çıktı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampı hakkında açıklamalar yaptı. Çelik, Gazze'de yaşananlar sonrası Filistin devletinin tanınması konusunda uluslararası çağrı yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının ilk gününü değerlendirdi, ikinci günü hakkında bilgi verdi.

Çelik şunları söyledi:

"Adalet, iç güvenlik ve dış politika konusunda yarın bakanlarımızın sunumları olacak. Genel Başkanımız başkanlığında bütün heyetimizle birlikte soru-cevap istişare toplantısı yapacağız. En kapsamlı mekanizmalarının başında geliyor. Daha sonra Genel Başkanımızın değerlendirmesi ve diğer politikalar temelinde kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlayacağız.

Bu süreci takip ederken, birinci gündemimiz Gazze'deki katliam siyasetidir. Bugün Miloseviçlerin yaptığının katbekat fazlasını Netanyahu gerçekleştirmektedir. Cumhurbaşkanımızın ilke ve prensiplerinin uluslararası adalet tarafından ortaya konulduğunu görüyoruz. Dünyanın vicdanı buna tepki gösteriyor ve Filistin devletinin tanınması konusunda ilerleme kaydediliyor. Bunun devamının gelmesi gerekiyor."
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