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Teknoloji Dünyaya böyle ilan ettiler: Türkiye savaş endüstrisinin sözcüsü oldu
Teknoloji

Dünyaya böyle ilan ettiler: Türkiye savaş endüstrisinin sözcüsü oldu

Türk havacılık sektörünün hızla ilerlediğine dikkat çeken Batı medyası, son yıllarda Türkiye'nin savaş endüstrisinin sözcülerinden biri haline geldiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 16:15:00 -
Dünyaya böyle ilan ettiler: Türkiye savaş endüstrisinin sözcüsü oldu

Türk savunma sanayideki yeni gelişmeler yabancı basın tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet'in prototipinin hangardan çıkışı ve Arnavutluk'a Bayraktar TB2 SİHA satışı Batı'nın gündeminden düşmüyor.

HÜRJET ve TB2 Batı'nın dilinden düşmüyor

Türkiye'nin yeni askeri jetinin görücüye çıktığı vurgulanan haberde, "Türkiye'nin askeri havacılık sektörü parlak günlerini yaşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Motor entegrasyonu ve yer testleriyle 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlanan Hürjet'in 2025'te envantere girebilir hale gelmesinin amaçlandığı dile getirildi. Hürjet'in F-5'lerin yerini alacağı kaydedildi.

Türk havacılık sektörünün hızla ilerlediği son yıllarda Türkiye'nin savaş endüstrisinin sözcülerinden biri haline geldiği belirtildi. Hürjet'in yanı sıra Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ta da montaj çalışmalarının başladığı kaydedildi.

Bayraktar TB2 ve Kızılelma'ya işaret edilen haberde, "Türk yapımı insansız uçaklar şimdiden çok daha ileri bir aşamada. Ukrayna ordusunun Ruslara karşı kullandığı TB2'ler adından söz ettirir hale geldi" denildi.

Arnavutluk Türk SİHA'sı alan 2. NATO ülkesi

Başka bir savunma sitesi ise Türkiye'nin Arnavutluk'a yaptığı Bayraktar TB2 SİHA satışını ele aldı. Haberde, "Tedarik, Polonya'nın geçen yıl Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın almasının ardından Arnavutluk'u Türk yapımı SİHA satın alan ikinci NATO ülkesi yapıyor" denildi.

TB2'lerin Ukrayna-Rusya savaşında kritik bir rol aldığı, çatışma alanında çok sayıda zırhlı aracı imha ettiği bilgisine yer verildi.

Star Gazetesi

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