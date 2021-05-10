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Dünya Dünyaya böyle duyurdular: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek
Dünya

Dünyaya böyle duyurdular: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in kalleş saldırıları için "gerçek bir katliam ve savaş suçu" değerlendirmesini yaptı. Hamade, İsrail'in saldırılar nedeniyle "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:27:00 -
Dünyaya böyle duyurdular: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" belirtti.

Hamade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve itikafa girmiş olan Filistinlilere karşı dini bir savaş yürütüyor." dedi.

Kudüs'te yaşanan tehlikeli tırmanıştan İsrail'in sorumlu olduğunu kaydeden Hamade, bu saldırılar karşısında, "İsrail, ağır bir bedel ödeyecek." diye konuştu.

Hamade, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların İsrail'in "vahşiliğinin ve barbarlığının" delilleri olduğunu ifade ederek, Filistinlilere kararlılıklarından vazgeçmemeleri ve Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmelerine izin vermemeleri çağrısında bulundu.

"Gerçek bir katliam ve savaş suçu"

Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zuhri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "gerçek bir katliam ve savaş suçu" olarak değerlendirdi.

Zuhri, "Tüm halkımızı sokağa çıkmaya ve işgale karşı durmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer vererek, İsrail tarafından işlenen bu suçların yankıları olacağını kaydetti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

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Yorumlar

Başçavuş

Boş laf yok icraat lazım
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Yorumcu

Derhal barış gücü göndermeliyiz bu şerefsizler başka türlü durmaz Allah belanı versin İsrail sanada milletine de lanet olsun
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