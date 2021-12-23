Dünyaya böyle duyurdular: Diğer ülkeler destek olmazken Türkiye bize yardım etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası Venezuela merkezli Merco Press’de Türkiye’nin yardımseverliğine yönelik bir yazı yayımlandı.

Türkiye'nin yardımlarına vurgu

Türkiye’nin diğer dünya ülkelerinin aksine Venezuela’ya yardım ettiğine vurgu yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, İran ve Rusya'yla birlikte diğer dünya liderlerinin Güney Amerika ülkesine uyguladığı yaptırımların aksine Maduro’ya yardım eden ülkeler arasında yer alıyor.

"Erdoğan egemenliğimize saygılı"

Türkiye, Venezuela’nın egemenliğine saygı gösterilmesini destekledi ve talep etti. Erdoğan, Latin Amerika ve Karayip ulusunun kurumlarına ve yetkililerine yönelik saldırıları kınadı.

"Türkiye desteğini esirgemiyor"

Türkiye, Rusya ve İran ile birlikte Maduro’ya en büyük diplomatik desteği veren ülkelerden biri. Her iki devlet de ekonomik yaptırımlara karşı “karşılıklı kalkınmadan ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Uluslararası Kamu Hukuku ve mücadele ilkelerinin ve amaçlarının savunulmasından” yana.