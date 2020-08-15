Dünyanın turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'da 24 saatte 190 uçak seferi yapıldı

Pandemi sürecinden sonra Turistlerin ilk tercih ettiği tatil beldeleri arasında yer alan Antalya'da tekrar hava ulaşımı hizmet vermeye başladı. Antalya'da hava trafiğinin tekrar başlaması ile son günlerde oldukça yoğunluk yaşanıyor.

Yakın zamanda Rusya'dan Antalya'ya aktarmasız seferlerinin başlaması ile Antalya'da yoğunluk neredeyse 2 kat arttı. Türkiye'nin her bir kesiminde en üst seviyede tutulan koronavirüs tedbirleri Antalya'da da tedbirler en üst seviyede tutuluyor.

Antalya havalimanı iç hatlarda 40 dış hatlarda ise 150 sefer yapılarak 24 saatte 190 hava trafiğine ev sahipliği yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz geçen yılki yoğunluğa ulaşılmadığını belirterek; "Bunlar güzel rakamlar. Bir ya da iki ay önce sorsaydınız, buralara gelebileceğimizi pek tahmin etmezdik. Dinamikler döndü, artık kötüye değil, iyiye gidiyoruz. Pik saatlerde dış hatlarda 30 uçağın, iç hatlarda da 15 uçağın inip kalktığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.