Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Korkutata şunları yazdı:

Son 24 saatte istisnasız bütün dünyanın şuanda gözü Türkiye'de ama niye?

Aklınızda bir ülke tutunuz!

Dünyanın öbür ucundan olsun, ve basın bülteni ülkemizi takip ediyor ve Türkiye nasıl bir ülke merak içerisindeler. Bütün müjdeli haberler yine ülkemizde!

Beni dikkatlice dinleyin ve bu yazar neyi anlatmak istiyor.

Öncelikle kim bu Belçika Kraliçesi, İngiltere Kraliyet ailesinin birinci dereceden akrabası, hani dünya siyasetinde İngiltere geri planda olmayı sever, işte görünen yüzü Belçika, hani bundan sonra siyaset Brüksel değil Ankara'da yapılacak diyoruz ya; işte o Brüksel'in başkenti olduğu ülke Belçika, tamam bunu biliyoruz, bu kadın neden Türkiye'de, neden burada olduğunu anlatayım.

Öncelikle sadece Belçika Kraliçesi değil, bütün Belçika Türkiye'ye 450 kişilik heyetle gelmiş ve kim bu heyet, Askeri heyet, diplomasi heyet, Siyasi heyet, Ticari ve Ekonomik heyet, öncelikle tabii ki gittiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına ve Başkan Erdoğan, istif bozmak yok, merhaba ve hoş geldiniz, sen Belçika Kraliçesi isen; bende "Türk İslam Aleminin Kralıyım."

Dolayısıyla sende ülkemde krallar gibi ağırlanacaksın. Bak bunlarda benim kurmaylarım. Senin heyetine bazı anlaşmalar yapılacak.

Sen hiç karışma.

Gez dolaş İstanbul'da keyfine bak ve şimdi biraz işlerim var değince, Kraliçe rahatlatıcı bir sevgi seli oluşmuş, Kraliçe bu rahatlatıcı sözden dolayı ne kadar mutlu olduğunu Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Diyor ki Sayın Başkan Erdoğan'a teşekkürler ve Eşi Emine hanıma konukseverliğinden dolayı teşekkürler.

İstanbul'u gelip dolaşacağım amma; benim buraya gelmenin sebeplerinden en önemlisinden biriside Sayın Selçuk Bayraktar'ı ziyaret etmektir ve lütfen beni ona götürün.

Bu karşılama heyetinde tabii ki ülkemizin Aile Bakanı da var. Belçika'da doğma büyüme ve Kraliçe'ye yakınlık olsun diye, düşüyor Kraliçe'nin önüne ve Selçuk Bayraktar'a götürüyor.

Orada fotoğraf karesi göze çarpıyor ve bakar mısınız, buradaki Kraliçe'nin gülümsemesine ve mutluluğuna bakar mısınız, şuradaki şaşkınlığa bakar mısınız, bakın ne diyor Kraliçe!

Bu resim karesinde sizlerle olmak ve tanışmaktan dolayı sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerle tanışmak benim için büyük mutluluktur.

Sayın Selçuk Bayraktar. İsminizi sürekli duyuyoruz, 10 Senesine kadar, Türkiye'nin adını bile bilmezdik.

Sayın Başkan Erdoğan'ın sayesinde ve sizin sayenizde Dünya'da uzaylılar işgal etmeye kalksa; bizleri Sayın Bayraktar, kurtarır deriz.

Lütfen neler yapıyorsunuz, bize anlatır mısınız ve detaylıca duymak istiyorum.

Selçuk ne diyecek, teşekkürler Kraliçe! Gelin size Bayraktar Holding'i size anlatayım. Kraliçe başlıyor gezmeye.

Bizim yaptığımız SİHA'lar, İHA'lar, TİHA'lar, bunlarda dünyayı tartacak ve dünyayı gelecek nesillere ve kızıl elmalara, Kraliçe, hayret ediyor ve şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yahu bu ülke nasıl bir ülke oldunuz. Sen nasıl bir insansın ve çok başarılarını gördük. Selçuk Bayraktar'a başarıların devamını dileyerek yanından ayrılıyor.

İstanbul turları başlıyor.

Heyetle ve bizim işadamlarımızla görüşüyor. Generalleri ülkemizin Generalleri ile görüşüyor ve Kraliçe, İstanbul'u gezerek tadını çıkartıyor.

Biliyor ki Türkiye'de güvende ve biliyor ki Türkiye kendisinin yanında oldukça Belçika'nın sırtı yere gelmez ve keyfini çıkaracak.

Bu arada bütün Kurmaylar tam değil Başkan Erdoğan'ın Hakan Fidan'a bak, Hakan Fidan nerede, neden gözükmüyor.

Bu önemli günde ve belki de daha önemli işleri vardır. Belki de Katar'da ve Katar Savunma Bakanıyla Katar Başkan Yardımcısıyla, Katar Emiri ile, Katar'ın en yüksek yetkilileriyle tek tek görüşmeler yapıyor ve ne görüşmeleri; dünyaya Nizam vermek, görüşmeleri dünyadaki Türkiye'nin menfaatinden sonra kürsüye çıkıyor.

Başlıyor kükremeye ve diyor ki, dünyanın en büyük tehlikesi İsrail'dir.

Niye?

Kükrüyor diyorum ve zannediyorum ki, sanki Hakan Fidan değil Aslan gibi kükrüyor. Dünyanın bir ucundan zalimlere haykırıyor. Kurmaylardan bir eksik daha var ve oda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den başkası değildir.

Diyor ki, nerede Moğolistan, Moğolistan'da ne anlatıyor, "zalimlerin dersini veriyor, hainlik yapanların dersini veriyor, daha ne yapsın. Belli ki Moğolistan'da bazı problemler var.

Demişler ki, Türkiye bize yardım et. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi bize gönder. Zalimlerin ve soysuzların hakkında bize talimatlar versin.

Bizim ülkemizi de ele geçirmek istiyorlar. Hep beraber temizliyelim olmaz mı Bakan Çiftçi?

Şaşırdınız mı şaşılacak hiç bir şey yok. Bütün mazlum ülkeler, bütün sömürü altında olan ülkeler Türkiye'den yardım isteyecek. Kimden isteyecek, Bitti mi tabii ki bitmedi. Avrupa Birliğinin Gürcistan, Ermenistan bölgesinin kriz sorumlusu Türkiye'ye gelmiş ve kurmayları işi başından aşkın bu görevde Başkan Erdoğan, üst güvenlik dış politika danışmanına kalmış, buradaki sorun da şu Ermenistan'da, Gürcistan'da problem var kriz var.

Bize niye geldiniz?

Şaka şaka, kime gideceksiniz, tabii ki ülkemize geleceksiniz, ha bu arada unuttum, bu CHP Lideri Özgür Özel ne yapıyor, neye faydalı, tüm bunlar olurken, dünya Kraliçe ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni konuşuyor.