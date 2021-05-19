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Gündem Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi
Gündem

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi

ABD medyası, Pentagon'un iç ve dış operasyonları gerçekleştirmek için 60 bin görevliden oluşan dünyanın en büyük gizli ordusunu kullandığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:49:00 -
Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi

Amerikan Newsweek dergisinde yer alan iddiaya göre; ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), aralarında sosyal medya manipülasyonu da olan görevler için gizli bir ordu kurdu. Haberdeki iddiaya göre; bu gizli ordunun 60 bin kişiden oluşuyor ve CIA'den 10 kat daha büyük.

Newsweek'e konuşan kaynaklar, söz konusu yapılanmanın "dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük gizli güç" olarak tanımladı.

Gizli ordunun içinde siber savaşçılar en hızlı büyüyen grup

Pentagon'un gizli ordusu içinde en hızlı büyüyen grup, online faaliyetler için kullanılıyor. Bu siber savaşçılar çoğunlukla internetten istihbarat toplamak için faaliyet gösteriyor ve sahte kimlikler kullanıyor. Bu birimin sosyal medyayı etkilemek ve manipüle etmek için kampanyalara katıldığı da gelen iddialar arasında.

Her yıl 1 milyar dolara mal oluyor

Pentagon'un gizli ordusunu finanse etmek için ise, her yıl yaklaşık 1 milyar dolar (yaklaşık 8.4 milyar TL) harcanıyor. Söz konusu operasyonlarını desteklemek için 130 özel şirket ve düzinelerce az bilinen ve gizli devlet kurumu kullanılıyor.

Ajan Fogle

Bir dönem gündemde olan Ryan Fogle'in de gizli ordunun bir parçası olduğu ve Rusya'da bir çifte ajan almaya çalıştığı da belirtilmişti. Fogle, ABD büyükelçiliğinde çalışırken Rusya'da tutuklanmış ve sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından sorgulanmıştı.

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