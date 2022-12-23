  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Buraya girenler düzeliyor! Doktor bile burada şifa buldu

PKK kız çocuklarını dağa kaçırmaya devam ediyor! HDP’den destek gelmez diye susuyorlar

Müthiş kapak! Bakan Soylu devlete iftira atan CHP'yi yerden yere vurdu

Rusya'dan resmen duyurdular! Türkiye'de gaz merkezi 2023'te: Gaz fiyatlandırma mekanizması için...

Dev proje böyle görüntülendi! Resmen TOGG için üretecek

Dünyanın konuştuğu küfür! Zaharova Zelenskiy'e fena saydırdı

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu hem yalancı çıkardı hem de resti çekti! 'İzin alma mecburiyetim yok!'

Türkiye'de Kasım ayında kapanan şirket sayısı belli oldu

CHP’li belediye müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı! Rüşvet skandalında yeni gelişme

Altın çakıldı, uyarı geldi! Fiyatlar baskı altında…
Ekonomi Dünyanın petrol ve doğal gaz zengini: 37 milyar varil, hepsini imha etti! Şok olay
Ekonomi

Dünyanın petrol ve doğal gaz zengini: 37 milyar varil, hepsini imha etti! Şok olay

Şok eden petrol ve doğalgaz haberi: Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, 57 kaçak rafineri imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 16:12:00 - 2022-12-23 16:21:04
Dünyanın petrol ve doğal gaz zengini: 37 milyar varil, hepsini imha etti! Şok olay

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun, Rivers, Bayelsa ve Delta eyaletlerinde kaçakçılara karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 57 kaçak rafinerinin tespit edilerek imha edildiğini kaydeden Danmadami, "Operasyonlarda 445 bin litre ham petrol, 1,4 milyon litre otomotiv gaz yağı (motorin), 24 bin litre kerosen ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Danmadami, operasyonlarda 8 tanker, 63 araç, 3 hız botu ve 11 silahın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

- 37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varili ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada geliyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Türkiye'de tarihi 32 trilyonluk rezerv için dev anlaşma.. En büyük 4. rezervine sahip gazı için kritik ilk adım
Türkiye'de tarihi 32 trilyonluk rezerv için dev anlaşma.. En büyük 4. rezervine sahip gazı için kritik ilk adım

Ekonomi

Türkiye'de tarihi 32 trilyonluk rezerv için dev anlaşma.. En büyük 4. rezervine sahip gazı için kritik ilk adım

Peki, brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 80,32 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,42 dolardan alıcı buldu.

Dev rezerv bulundu: 53 milyar metreküp gaz çıkarıldı! Bu müthiş gelişme en büyük kaya gazı rezervi olabilir
Dev rezerv bulundu: 53 milyar metreküp gaz çıkarıldı! Bu müthiş gelişme en büyük kaya gazı rezervi olabilir

Ekonomi

Dev rezerv bulundu: 53 milyar metreküp gaz çıkarıldı! Bu müthiş gelişme en büyük kaya gazı rezervi olabilir

Putin'in açıklaması: Belarus tam anlamıyla müttefikimizdir! Rusya, Belarus'a gaz sevkiyatı yapabilir" target="_blank">
Putin'in açıklaması: Belarus tam anlamıyla müttefikimizdir! Rusya, Belarus'a gaz sevkiyatı yapabilir
Putin'in açıklaması: Belarus tam anlamıyla müttefikimizdir! Rusya, Belarus'a gaz sevkiyatı yapabilir

Dünya

Putin'in açıklaması: Belarus tam anlamıyla müttefikimizdir! Rusya, Belarus'a gaz sevkiyatı yapabilir

Türkiye'de tarihi rezerv! Bakan Dönmez’den petrol rezervi açıklaması: Merkez Bankası rezervi nedir? Türkiye'de rezervi en fazla olan maden? Nadir toprak
Türkiye'de tarihi rezerv! Bakan Dönmez’den petrol rezervi açıklaması: Merkez Bankası rezervi nedir? Türkiye'de rezervi en fazla olan maden? Nadir toprak

Ekonomi

Türkiye'de tarihi rezerv! Bakan Dönmez’den petrol rezervi açıklaması: Merkez Bankası rezervi nedir? Türkiye'de rezervi en fazla olan maden? Nadir toprak

Putin düğmeye bastı! Putin'den çarpıcı açıklama: Asker sayısı 1.5 milyona çıkıyor! Batı yeniden alarmda...
Putin düğmeye bastı! Putin'den çarpıcı açıklama: Asker sayısı 1.5 milyona çıkıyor! Batı yeniden alarmda...

Dünya

Putin düğmeye bastı! Putin'den çarpıcı açıklama: Asker sayısı 1.5 milyona çıkıyor! Batı yeniden alarmda...

Tarihi heyecanlandıran keşif: Bilim dünyasını sarsacak gelişmenin peşine düştüler! Nuh'un Gemisi'nin sırları ne?
Tarihi heyecanlandıran keşif: Bilim dünyasını sarsacak gelişmenin peşine düştüler! Nuh'un Gemisi'nin sırları ne?

Kültür - Sanat

Tarihi heyecanlandıran keşif: Bilim dünyasını sarsacak gelişmenin peşine düştüler! Nuh'un Gemisi'nin sırları ne?

Rusya'dan resmen duyurdular! Türkiye'de gaz merkezi 2023'te: Gaz fiyatlandırma mekanizması için...
Rusya'dan resmen duyurdular! Türkiye'de gaz merkezi 2023'te: Gaz fiyatlandırma mekanizması için...

Ekonomi

Rusya'dan resmen duyurdular! Türkiye'de gaz merkezi 2023'te: Gaz fiyatlandırma mekanizması için...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23