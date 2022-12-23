Dünyanın petrol ve doğal gaz zengini: 37 milyar varil, hepsini imha etti! Şok olay
Şok eden petrol ve doğalgaz haberi: Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, 57 kaçak rafineri imha edildi.
Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun, Rivers, Bayelsa ve Delta eyaletlerinde kaçakçılara karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Operasyonlarda 57 kaçak rafinerinin tespit edilerek imha edildiğini kaydeden Danmadami, "Operasyonlarda 445 bin litre ham petrol, 1,4 milyon litre otomotiv gaz yağı (motorin), 24 bin litre kerosen ele geçirildi." ifadesini kullandı.
Danmadami, operasyonlarda 8 tanker, 63 araç, 3 hız botu ve 11 silahın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.
- 37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ
Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varili ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.
Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada geliyor.
Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.
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Peki, brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 80,32 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,42 dolardan alıcı buldu.
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