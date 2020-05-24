"Dünyanın merkezi"nde bayramı evde geçirenlere maskeli "Nasreddin Hoca" sürprizi

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan ve yıllardır Nasreddin Hoca'yı canlandıran 57 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması kısıtlı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet döneminin yanı sıra Hitit, Frigya, Roma, Doğu Roma (Bizans), Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olan Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar, Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca'nın 1208 yılında doğduğu yer olarak biliniyor.

Konuşmayı seven, aklıselimi kuvvetli, neşeli, babacan biri olarak tanınan mizah ustasını, 1992'de dönemin kaymakamı tarafından temsili Nasreddin Hoca görevi verilen Mustafa Karatepe canlandırıyor.

Nasreddin Hoca gibi cübbe ve kavuk giyip eşeğine binen Karatepe, 28 yıldır ülkenin pek çok kentinde düzenlenen festivalde vatandaş ve çocuklarla buluştu. Karatepe, ünlü Türk düşünürü ile ilgili fıkra anlatma geleneğini de yaşattı.



Karatepe, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm yurtta ilan edilen sokağa çıkma yasağı günlerinde de Sivrihisarlılar'ı yalnız bırakmadı. Eşeğiyle dolaşarak Sivrihisar Belediyesinin temin ettiği pamuk şekerleri çocuklara, tatlıları ise vatandaşlara ikram eden Karatepe, insanların yüzünü güldürdü.

- Maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkati çekti

Mustafa Karatepe, AA muhabirine, Eskişehir'de kimsenin adını bilmediğini ancak Nasreddin Hoca olarak tanıdığını söyledi.

Nasreddin Hoca'nın "dünyanın merkezi" dediği yerde, onu temsil ederek bir nebze de olsa insanların yüzlerini güldürmeye çalıştığını belirten Karatepe, şöyle konuştu:

"Koronavirüs nedeniyle insanların morale daha çok ihtiyacı var. Dünyada bu virüsle en iyi mücadele eden ülkeyiz. İnsan sağlığı çok önemli. Maskelerimizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim. Bu bayramımız evlerde geçecek ancak gelecek bayramda hep birlikte daha mutlu olacağız. Bu Ramazan Bayramı'nda sosyal mesafemizi koruyalım."

İlçe sakinlerinden Rukiye Çakır, temsili Nasreddin Hoca'nın bayramını kutlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çakır, "Yüzümüzde tebessüm oluşmasını sağladı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye bizi unutmadığı için teşekkür ediyoruz." dedi.

7 yaşındaki Recep Tayyip Çakır da Nasreddin Hoca'nın evlerine kadar gelip Ramazan Bayramı'nı kutlamasından mutlu olduğunu anlattı.

Canan Kirit ise Kovid-19 salgını nedeniyle bozulan morallerinin temsili Nasreddin Hoca'nın evlerini ziyaretiyle bir nebze olsa düzeldiğini ifade etti.