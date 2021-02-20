Dünyanın konuştuğu liste! Nijerya birinci Türkiye dördüncü

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları açıklandı.

Kripto paraların Y kuşağının yatırımcı olarak piyasaya girişi ile birlikte her geçen gün popülaritesini artırmasıyla özellikle Afrika ve Asya’da yoğun olarak kullanılmaya başladı.

Dünyanın en büyük 74 ekonomisi olan Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri üzerinden yapılan araştırmada, Nijerya yüzde 33 kripto para kullanımıyla ilk sırada yer aldı.

Türkiye 4'üncü

Vietnam yüzde 21 ile 2’nci, Filipinler yüzde 20 ile 3’ncü sırada yer alırken Türkiye yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı.

Bitcoin tarafı ise yaptığı açıklamada, Filipinler Merkez Bankası’nın ülkede "havale ve transfer şirketleri" olarak çalışmak için birkaç kripto borsasını onayladığını açıkladı.

Bitcoin ATM'si kuruldu

ABD merkezli banka Union bank da ayrıca Filipinlerin önemli şehirlerinden Makati'de, kripto para birimlerinin ülkedeki ana akıma nasıl yavaş yavaş girdiğini gösteren bir Bitcoin ATM'si kurdu.

Afrika ve Güneydoğu Asya'daki ülkelerin yoğun ilgi gösterdiği kripto paralara Latin Amerika ülkelerinin de büyük rağbet gösterdiği belirtildi.

Peru, yüzde 16 kripto para kullanımıyla Türkiye’nin ardından 5’nci sırada yer alırken Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Şili de çift haneli rakamlara ulaştı.

Avrupa ilgilenmiyor

Orta Avrupa ve Britanya ülkelerinin pek fazla rağbet göstermediği kripto paralara Türkiye’den sonra en çok ilgi gösteren Avrupa ülkeleri yüzde 11 ile İsviçre ve Yunanistan oldu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto paralarla ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini söylemiş, son zamanlarda yüksek talep gören kripto paralar ile ilgili, "Kripto para bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık” demişti.

Yapılan çalışmada 74 ülke içerisinde en az kripto para kullanan ülkeler ise yüzde 4 ile Japonya ve Danimarka oldu.

Yeni zirve 56 bin 425 dolar

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 56,425.22 dolarlık yeni zirveyi görürken, toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 50.58 milyar dolar ile trilyon dolar sınırını aştı; böylece, Bitcoin trilyon dolarlık varlıklar arasına katıldı.

Cointelegraph'ın haberine göre, halen 70,000 Bitcoin'e sahip olan MicroStrategy, bu hafta özellikle varlıklarını daha da artırmak için 900 milyon dolar alım yapacağını doğruladı ve yaklaşık 7 trilyon dolar ile dünyanın en büyük varlık yöneticisi olarak gösterilen BlackRock da, Bitcoin yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Perşembe günü 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test ettikten sonra, gelen kar satışlarıyla hafif geri çekilerek, 51,000 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Cuma günü yeniden yükselişe geçti. Son 24 saat içinde 51,669.71 ve 56,425.22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 8.68 artışla 55,819.62 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 17.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 88 milyar dolarlık artışla 952 milyar dolardan, 1 trilyon 39.37 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını da ilk kez 15 Şubat'ta aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 146 milyar dolar artışla 1 trilyon 574.74 milyar dolardan, 1 trilyon 721.6 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 13 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı.

Toplam 8,528 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,269 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise, 142 milyar dolardan 173 milyar dolara yükseldi.