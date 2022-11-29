Dünyanın konuştuğu iddia! "Türkiye ve Mısır istihbaratçıları..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basına verdiği demeçte, iki ülkenin normalleşme süreci kapsamında "yakında" iki dışişleri bakan yardımcısının önderliğinde diplomatik istişarelere yeniden başlayabileceğini söyledi.

Öte yandan Reuters'in aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanu Abdulfettah es-Sisi'nin arasında yıllarca süren gerginliğin ardından el sıkışmasının, iki ülkenin istihbarat yetkilileri arasında yapılacak görüşmelere kapı aralandığı iddia edildi.

Reuters'in isim vermeden konuştuğu kaynaklara dayandırdığı haberde, her iki ülkenin istihbarat heyetinin Mısır'da bir araya geldiği, üst düzey bir Türk yetkili olan ikinci kaynağın ise, taraflar arasında önemli görüşmelerin başladığını söylediği ileri sürüldü.

Türkiye ve Mısır'ın enerji projeleri de dahil olmak üzere askeri, siyasi ve ticari konularda müzakerelere başlayacağı gündemde.

Arap Postası'nın haberine göre Mısır'daki görüşmeyle ilgili soruya Türk yetkililer yorum yapmadı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın da son gelişmelerle ilgili yorum talebine henüz yanıt vermediği belirtildi.

Erdoğan, Mısır ile ilişki kurma sürecinin iki ülkenin bakanlarının bir araya gelmesiyle başlayacağını ve bundan sonra müzakerelerin gelişeceğini söyledi.

Erdoğan, Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası oturum aralarında Sisi ile yaklaşık 30 ila 45 dakika konuştuğunu söylemişti. .