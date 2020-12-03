  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Dünyanın konuştuğu 102 yaşındaki kadın koronavirüs rekoru kırdı!
Sağlık

Dünyanın konuştuğu 102 yaşındaki kadın koronavirüs rekoru kırdı!

ABD’de 102 yaşındaki Angelina Friedman, bebeklik döneminde İspanyol gribini, mart ayında iki kez yakalandığı koronavirüsü ikinci kez yenerek, rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:19:00 - 2020-12-03 14:19:46
Dünyanın konuştuğu 102 yaşındaki kadın koronavirüs rekoru kırdı!

ABD’de North Westchester kentinde yaşayan 1918 doğumlu Angelina Friedman, bebekken geçirdiği İspanyol gribinin ardından Mart ayında iki kez de yakanlandığı koronavirüse karşı hayatta kalmayı başardı. Friedman'a pandeminin ilk dalgasında Mart ayında Covid-19 teşhisi kondu. Hastaneye kaldırılan 102 yaşındaki Friedman virüsü yenmesinin ardından taburcu edilerek, aradan geçen üç haftalık süre zarfında yeniden koronavirüse yakalandı. Friedman ikinci kez koronavirüse karşı galip gelmeyi başardı.

İspanyol salgının ortasında doğdu

ABD medyasına konuşan Friedman’ın kızı Joanne Merola, annesinin ikinci defa koronavirüs geçirdiğini ve tekrar iyileştiğini ifade etti. Merola annesinin 1918 yılında grip salgının ortasında İtalya’dan New York’a gelen bir göçmen gemisinde doğduğunu belirterek, koronavirüse yakalanan en yaşlı kişi olmadığını ama iki defa koronavirüs olup iyileşen en yaşlı kişi olabileceğini belirtti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...
Medya

Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...

Defne Samyeli'nin müsaade etmesiyle 13-14 yaşından beri kızı Derin Talu, medya tarafından çocuk istismarına uğruyor. Ancak devlet bu kepazel..
BM Genel Sekreteri 'intihar girişimi' diyerek uyardı
Dünya

BM Genel Sekreteri 'intihar girişimi' diyerek uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, gezegende meydana gelen tehlikeye dikkat çekerek kayıpların koronavirüsten 6 kat daha tehlikeli olduğunu vurgul..
Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak
Dünya

Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini talep e..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay