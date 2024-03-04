Dünyanın ilk ve tek çocuk köyü İstanbul'un o ilçesinde açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bir kez daha aday gösterdiği Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, projelerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Son olarak dünyanın ilk ve tek çocuk köyü olarak bilinen "Üsküdar Çocuk Köyü" bugün ilk ziyaretçilerini kabul etti.

ÇOCUKLARIN BAŞKANI SÖZÜNÜ TUTTU

Miniklere verdiği sözü yerine getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çocuk Köyü Projesi" ile binlerce çocuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Açılış günü mikrofonların karşısına geçen Hilmi Türkmen, "Bizim hayata geçirdiğimiz bu projenin dünyada örneği yok. Bunun araştırmasını yaptık; dünyada bu çapta bu özellikte bir çocuk köyü projesi yok. Bu Üsküdar'da ilk oldu. Muhteşem bir proje ve 85 bin metrekare alana sahip. Bizler şu anda bu köyün meydan alanındayız." ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR ÇOCUK KÖYÜ'NDE NELER VAR?

Açıklamalarında devam eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Burada suyla çalışan değirmenler var. Buraya gelen çocuklarımız un öğütecekler. Bunun yanında seyir teraslarımız var. Köy camisi ve köy konağı inşa ettik. Köy restoranı, atölyesi, kahvesi var. Bunun yanında ağır ve ahıl var. İçinde küçük ve büyükbaş hayvanlar var. Burada çocuklarımız ata binebilecekler." dedi.



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"ANADOLU KÜLTÜRÜ İSTANBUL'A TAŞINDI"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çocuklarımız burada hayvanlarda süt yağacak ve bun yayacaklar. Çocuklarımız burada yağ ve ayran üretimi yapacaklar. Biz çocuklarımızı doğal bir ortamda ağırlayacağız. Su, toprak ve çimenle buluşacaklar" dedi. Sözlerine devam eden Türkmen, "Çocuklar Anadolu kültürünü öğrenecek ve toprakta o iyi enerjiyi üzerlerine alacaklar. Biz her köyümüzdeki özelliği buraya taşıdık" şeklinde konuştu.

KÖY YAŞAM TARZINI GÖRECEKLER

Miniklerimiz burada köylerindeki hayatı görecekler, öğrenecekler diyen Türkmen sözlerine, "Çocuklarımızın köy hasretini gidermek istiyoruz. Çocuklar burada Anadolu'da atalarının, dedelerinin yaşam tarzını İstanbul'un göbeğinde görecekler ve öğrenecekler. Bu çocuklarımız için çok iyi bir imkan olacak. Köyüne gidemeyenler için bir fırsat olacak" diyerek devam etti.

HAYIRLI OLSUN

Sözlerine devam eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çocuklar hem köylerine gidecek hem de köylerinde gibi yaşayacak. Artık İstanbul'da Üsküdar'da çocuklar köye çok yakın olacaklar. Burayı yapıncaya kadar bizimdi artık bu saatten sonra burası artık çocuklarımızın oldu. Ben onlar için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"TABİ Kİ ÜCRETSİZ"

"İşte karşınızda Üsküdar Çocuk Köyü" diyerek sosyal medya hesabından önceki gün paylaşım yapan Hilmi Türkmen, "Köy meydanı, kahvesi, gölü, kütüphanesi, at çiftliği, küçükbaş, büyükbaş hayvanları, meyve, sebze bahçeleri, kümesleri, oturma, yürüme alanları… Köyünüz yarın açılıyor, tamamı ile sizin, çocuklarınızın ve tabi ki ücretsiz." ifadelerini kullandı.