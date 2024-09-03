Dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu! Huawei tarih verdi

Katlanabilir telefonlar konusunda sektörün önemli oyuncularından birisi olan Huawei, bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor ve bir süredir dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağı gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni cihazın tanıtım tarihi resmen belli oldu. iPhone 16’yla aynı gün geliyor.

Huawei'nin üçe katlanır telefonu için tarih verildi

Huawei, bugün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Eylül tarihli yeni bir lansman etkinliği duyurdu. Paylaşılan tanıtım görselinde tanıtılacak cihazlar hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak Huawei Tüketici İş Birimi CEO'su Richard Yu'nun açıklamasına göre, şirketin ilk üç katlı telefonunu tanıtması oldukça muhtemel.

Keza Yu, lansman etkinliğini "Beş yıllık ısrar ve yatırımın ardından bilimkurguyu gerçeğe dönüştürdük." açıklamasıyla yorumladı ve "şirketin en önde gelen, yenilikçi ve çığır açıcı ürünü" tanıtıacağını söylüyor. Ayrıca hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz günlerde paylaşılan fotoğraflarda yine Richard Yu'nun elinde üçe katlanabilen telefon görülmüştü.

Huawei'nin yeni telefonu hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Ancak sızdırılan fotoğraflar, telefonun arka tarafında dairesel bir kamera modülü ve katlandığında şaşırtıcı derecede ince bir profile sahip olacağını ortaya koyuyor. Önceki sızıntılar, telefonun içe doğru katlanan, dışa doğru katlanan ve çift menteşeli bir tasarıma sahip olduğunu bizlere gösterdi.

Ayrıca ekranın açıldığında yaklaşık 10 inç olması bekleniyor ve cihaz Kirin 9 serisi platformu tarafından desteklenecek. 10 Eylül etkinliğinin canlı yayınının saat 14:30'da başlaması planlanıyor ve büyük ihtimalle Huawei'nin resmi Weibo hesabından izlenebilecek.