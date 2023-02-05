Dünya’nın ikizi bulundu: Ortalığı ayağa kaldıracak, çığır açan müthiş keşif haberi! Yaşam için her kritere uyuyor

Dünya’nın ikizi bulundu: Yaşam için her kritere uyuyor!

Gökbilimciler, sıcaklığı ve atmosferi nedeniyle yaşama elverişli olabilecek ve Dünya’ya benzer büyüklükte bir gezegen buldu. Kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde dönen Wolf 1069 b adlı gezegen, Cygnus takımyıldızında Dünya’dan 31 ışık yılı uzaklıkta ve Dünya’ya benzer bir kütleye sahip.

Keşif bilim dünyasını heyecanlandırdı, yeni ötegezegen yaşam için neredeyse her kritere uydu. Kamuoyu Dünya’nın ikizi haberlerine alışmış olabilir ama Wolf 1069 b’nin yeri biraz ayrı; hala atmosferi var, sıcaklığı uygun bir de oldukça yakın.

1990’lardaki ilk keşiften bu yana güneş sistemimizin dışında 5 binden fazla ötegezegen keşfedildi. Ama yaşanabilir bölge olarak adlandırılan bölgede sadece bir düzine kadar gezegen bulundu. Keşifle birlikte Wolf 1069 b, yaşanabilir bölgede bulunan ve kütle olarak Dünya’ya en yakın altıncı gezegen.

Yaşanabilir bölge; astronomi ve astrobiyoloji biliminde bir gezegenin, yıldızına olan uzaklığının, gezegenin yüzeyinde sıvı su bulundurabilmesine olanak tanıdığı alan olarak biliniyor.

Gezegenin varlığı, İspanya’daki Calar Alto Gözlemevi’ndeki bir teleskop tarafından bulunduktan sonra 50 astronomdan oluşan bir ekip tarafından doğrulandı. En önemlisi Dünya’nın yeni ikizi atmosferinin büyük bir kısmını korumuş görünüyor. Bu da gezegenin yaşam göstergesi olabilecek kimyasalları bulundurduğu anlamına gelebilir. indigodergisi'nin aktardığı haberde bilim insanları yaşam izi arayışında bu gezegenin çığır açacağını düşünüyor.

Güneşine çok yakın

Gezegen üzerine yapılan çalışmanın yazarı ve Max Planck Astronomi Enstitüsü’nden astronom Diana Kossakowski yeni keşfedilen gezegeni aynı Dünya’ya benzetti. Eğer Wolf 1069 b’ye gidilmesi mümkün olursa zaman daha hızlı geçecek gibi görünüyor. Ötegezegenin güneşi etrafında dönme süresi ise sadece 15,6 gün.

Bilim insanlarına göre Wolf 1069 b yaşam olasılığı olup olmadığını araştırmak için oldukça iyi bir konuma sahip. Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin on beşte birine eşdeğer bir mesafede bulunan ötegezegen yıldızına çok yakın gibi gözükebilir. Ancak komşusu yıldız bir kırmızı cüce olduğu için daha az radyasyon yayıyor, bu daha az ısı demek. Ötegezegenin atmosferi hala yaşama elverişli duruyor.

Dünya, Güneş’ten ortalama bir ‘Astronomik birim’ kadar uzaklıkta, yani 149 milyon 597 bin kilometre. Wolf 1069 b Dünya gibi değil, yıldızına sadece 10 milyon kilometre uzaklıkta dönüyor.