Dünyanın gözü Putin'e çevrilmişti! İmzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yaşanan kısmi seferberlik karmaşasının ve protestoların ardından Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in de aralarında bulunduğu güvenlik konseyi üyelerine kısmi seferberlik ile ilgili yeni talimatlar veren Putin, durumları değerlendirilmeden askere çağırılanlar için komisyonların detaylı araştırma yapması talimatı verdi.

“Yedek askerler zorunlu askerliğe tabidir”

Rus vatandaşlarının mecburi askerlik görevini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Biliyorsunuz ki, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın önerisiyle 21 Eylül'den bu yana ülkede kısmi seferberlik uygulanıyor. Hükümete, Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay'a ve bölge başkanlarına tüm talimatlar verilmiştir. Kısmi seferberliğin gerçekleştirildiği kriterler de formüle edilmiştir. Yedek askerler zorunlu askerliğe tabidir ve her şeyden önce Silahlı Kuvvetlere hizmet etmiş olanlar ihtiyaç duyulan donanım ve bilgiye sahiptir” dedi. Askere çağrılanların birliklere gönderilmeden önce ek askeri eğitim almaları gerektiğinin altını çizen Putin, bunun uyulması gereken bir gereklilik olduğunu vurguladı.