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Dünya Dünyanın gözü oradaydı! Yine anlaşamadılar
Dünya

Dünyanın gözü oradaydı! Yine anlaşamadılar

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmada bir sonuç çıkmadığı ve görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 02:36:00 -
Dünyanın gözü oradaydı! Yine anlaşamadılar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, müzakerelerdeki tıkanmayı aşabilmek için Brüksel'e giderek AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, iki liderin müzakerelerdeki önemli engeller konusunda "samimi bir görüşme" gerçekleştirdiği belirtildi.

"İki taraf arasında çok büyük görüş ayrılıkları var ve bunların giderilip giderilemeyeceği hala belirsiz." denilen açıklamada, liderlerin müzakerelerin devamı yönünde karar aldığı vurgulandı.

Johnson'ın denenmemiş bir anlaşma istemediği kaydedilen açıklamada, tarafların pazar gününe kadar müzakerelerin geleceği hakkında "kesin bir karar" alınması gerektiği konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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