Dünyanın gözü orada! Rusya pozisyonu aldı! ‘Savaşa hazırlık…’

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin tüm askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimlerinin başlatıldığını açıkladı.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde gerilim hızla tırmanırken Rus askeri yönetimi, ülkedeki tüm bölgelerde savaşa hazırlık durumunun tespiti için denetimlere başlama kararı aldı.

Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında konuşan Şoygu, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık planına uygun olarak askeri idare organlarında, bölgelerde ve birliklerde denetimlere başlandı. Askerler, taktik, özel ve iki taraflı tatbikatlar yapmak üzere poligonlarda çalışmalara başladı" ifadelerini kullandı.

Şoygu, Rusya ordusunu üst kademelerindeki askerlerden denetim çalışmalarının yüksek nitelikli olarak yapılmasını ve birlikler ile askeri teçhizatın hareketi sırasında güvenliğin sağlanmasını talep etti.

Nisanda 4 bin 48 tatbikat yapılacak

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, denetimler kapsamında nisan ayı boyunca 812'si iki taraflı, 101'i poligonda ve 520'si askeri eğitim tesislerinde olmak üzere toplam 4 bin 48 tatbikat yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, tatbikatların tüm askeri bölgelerin ve Kuzey Filosu'nun yanı sıra Uzak Kuzey bölgelerinde, Kuril Adaları'nda ve Kamçatka'da yapılacağını ve her türden askeri birliğin tatbikatlara katılacağını vurguladı.

Bakanlık ayrıca, Doğu Askeri Bölgesi'ndeki denetimlerin Genelkurmay Başkanlığı komisyonu tarafından, diğer bölgelerdeki denetimlerin ise bölge komutanlıkları tarafından yapılacağı bilgisini de paylaştı.