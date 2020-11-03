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Dünya Dünyanın gözü kulağı oradayken Abdurrahman Dilipak’tan flaş açıklama! ‘Kriminal gruplar yağmaya hazır’
Dünya

Dünyanın gözü kulağı oradayken Abdurrahman Dilipak’tan flaş açıklama! ‘Kriminal gruplar yağmaya hazır’

Yazar Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından ABD seçimlerine ilişkin bomba yorum yaptı. Dilipak, ‘ABD seçimlerinde Biden önde gözüküyor. Trump hile yapıldı diyor. Oy farkı az. Bu kaos ve çatışma demek. Kriminal grublar yağmaya hazır’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:02:00 -
Dünyanın gözü kulağı oradayken Abdurrahman Dilipak’tan flaş açıklama! ‘Kriminal gruplar yağmaya hazır’

Bütün dünya ABD seçimlerine kilitlendi, son verilere göre 99 milyon 600 bin erken oy kullanıldı. İlk seçim sonuçları gelirken, oy verilerinin de hızla arttığı belirtildi.

ABD'de seçim sonuçlarının belli olmaması veya adaylardan birinin sonucu kabul etmemesiyle şiddet olaylarının patlayacağı endişesi var. New York'tan Washington'a birçok şehirde dükkanlar tahta plakalarla kapatıldı.

Yazar Abdurrahman Dilipak, ABD seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı yorumlar yaptı.

Abdurrahman Dilipak, ‘ABD seçimlerinde Biden önde gözüküyor. Trump hile yapıldı diyor ve oyların postadan hafta sonuna kadar beklenmesine karşı çıkıyor ve görevi devretmemesi muhtemel. Oy farkı az. Bu kaos ve çatışma demek. Trump’çular savunmaya, Demokratlar saldırmaya, kriminal grublar yağmaya hazır’ dedi.

İşte Dilipak’ın o paylaşımı,

New Hampshaire

Candidate / Total  %Votes

Trump 1661.5%

Biden 1038.5%

Sonuca etkisi 0.66

Detay bir önceki twitte linkini verdiğim sayfada. Bu sonuç Trumpçular için büyük bir moral.

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