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Dünya Dünyanın gözü Erdoğan'da! Rusya'dan flaş tahıl açıklaması: Türkiye ile iletişim halindeyiz
Dünya

Dünyanın gözü Erdoğan'da! Rusya'dan flaş tahıl açıklaması: Türkiye ile iletişim halindeyiz

Yeniakit Publisher
2023-07-21 19:43:00 - 2023-07-21 19:46:33
Dünyanın gözü Erdoğan'da! Rusya'dan flaş tahıl açıklaması: Türkiye ile iletişim halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 17 Temmuz'da sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin “Tahıl anlaşması konusunda Türkiye ile şu anda iletişim halindeyiz” dedi.

17 Temmuz’da sona eren Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yenilenmemesi ile ilgili Rusya’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Anlaşma süreci ve sonrasına dair gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Verşinin, “Rusya, bu girişimin karşısında değil. Ancak sonuçlarına odaklanmalı. Moskova’nın konumu her zaman dürüstlük ve açık sözlülük oldu. Aynı zamanda tepkilerimiz de adil ve hukuki temellere dayalı oldu. Bununla birlikte tahıl anlaşması devam ederken Rusya Federasyonu 5 koşulun yerine getirilmesi için çalıştı. Bu basit koşullar yerine getirilirse beraber çalışmayı sürdürmek mümkün olacak.” dedi.

“Türkiye ile istişare halindeyiz”

Tahıl anlaşmasına alternatif bir anlaşma üzerinde durulup durulmadığı sorusuna yanıt veren Verşinin, “Dünya pazarlarına tahıl tedarikinin devam etmesi konusunda her seçeneği değerlendiriyoruz. Karadeniz ya da gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir meselenin Rusya olmadan çözülebileceğini sanmıyorum. Bu imkansız” ifadelerini kullandı.

Tahıl anlaşması ve yeni rotaların belirlenmesi konusunda Türkiye ile istişare halinde olduklarını söyleyen Verşinin, “Türkiye ile çok yakın ve geleneksel bir işbirliğimiz var, Türkiye ile de şu anda iletişim halindeyiz ve mevcut durumda neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in planlanan görüşmesinde Karadeniz’deki gemilerin güvenliğinin sağlanması konusu da ele alınabilir.” dedi.

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