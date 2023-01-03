Dünyanın gözü bu görüşmelerde olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik temas
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.
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