Dünyanın genetik "beyaz"ları: Albinoslar

Nispeten nadir, bulaşıcı olmayan, kalıtsal bir durum olan albinizm, etnik köken veya cinsiyet ayırt etmeksizin dünya genelindeki insanları etkiliyor - Genellikle beyaz deriye sahip olan albinizmli bireyler, cilt kanserine karşı oldukça savunmasızken, zamanla görme kaybı da yaşayabiliyor - Afrika'da her 5 bin ila 15 binde bir kişide albinizm görülüyor - Kuzey Amerika ve Avrupa'da ise her 17 bin ila 20 bin kişiden birinde bir çeşit albinizm olduğu tahmin ediliyor - Fransa, İspanya, Türkiye ve İngiltere'de, sivil toplum kuruluşları her yıl Uluslararası Albinizm Farkındalık Günü etrafında kampanyalar düzenliyor