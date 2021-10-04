Dünyanın geleceği yeşil yemde

Muhammet Kutlu Ankara



Eğer bu yöntem yaygınlaştırılırsa büyükbaş hayvanların atmosfere yaydığı metan gazını bahane ederek dayatılan GDO’lu ve içindeki her şeyle oynanmış sahte ete mahkum olmaktan kurtulabiliriz.

Yapay kurtarabilir

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuz Güler, şunları dile getirdi: “Rafta yeşil yem hem dünyanın su kaynaklarında önemli ölçüde tasarruf sağlayacak, hem de dünyada 70 milyon hektar tarla boşaltacak. Bu da boşalan yerlerde diğer ürünlerin yetiştirilebilmesine olanak sağlayacak. Rafta yeşil yem sayesinde büyükbaş hayvan kaynaklı gaz salınımı yüzde 80-90 azalacaktır. Dünyada bu hayvanların saldığı metan gazının atmosferdeki oranı yüzde 11’den, 4-5 yılda yüzde 2-3 e düşürülecektir” dedi. Bu da rafta yeşil yem yönteminin, baronların insanlığı mahkum etmek istediği yapay etten kurtarabilecek çözüm gibi görünüyor.”

5.5 katı verim

Avustralya’da J. Money diye bir araştırmacı, rafta yeşil yem üreten 1.000 metrekare hasıl makinası ile 365 gün üretilen yemin 5 bin 550 dekar meraya eşit yem ürettiğini bilimsel bir dergide 2005 yılında yayınladığını aktaran Güler, şöyle devam etti: “Rafta yeşil yem, dünyada üretilen diğer emsal yem için gereken suyu 40 litre ile hesaplasak bile yüzde 14 su tasarruf ettiriyor. Bu su tasarrufu devrim sayılır. Yine bilimsel olarak doğurganlığı arttırıyor, hayvana canlılık kazandırıyor. Yine diğer yemlerin sindirilebilirliğini yüzde 10-15 arttırıyor.

Açlık bitecek

Tarla istemediği için tarla boşalttığından başka gıda veya hammadde ürünlerini ekerek ithal ettiğimiz ürünleri azaltıyor ve dünyada 70 milyon hektar tarla boşalttığı için açlıkla savaşı sonlandırabilme imkanı oluşacaktır. Gübresiz yetiştiğinden organik ve ilaç gibi yemdir. C vitamini deposu olduğundan ‘veteriner ihtiyacım yüzde 80 azaldı’ demekteler. Bill Gates’in keşfettiği şekli ile bu yem hiç gaz yapmadığı ve gaz üretimini yüzde 80-90 azalttığından dünyada bu hayvanların metan gazının atmosferdeki yüzde 11 miktarı 4-5 yılda yüzde 2-3 e düşürttürecektir.”