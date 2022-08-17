Dünyanın 'Filistin' iki yüzlülüğü! Bella Hadid'e siyonistlere tepkisinden dolayı veto

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Katil İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü sürerken, Filistin asıllı manken Bella Hadid'den, dünyanın iki yüzlülüğünü gözler önüne seren bir haber geldi. Hadid, Filistin'e destek verdiği söylemleri ve eylemlerinden dolayı birçok markadan veto yediğini duyurdu.

Uluslararası bir dergiye röportaj veren Hadid, "Bu dünyaya model olmak için gelmediğini anladım." diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim'

"Uzun zamandır Filistin köklerimi özlüyordum ve bu beni gerçekten çok üzgün ve yalnız hissettiriyordu." ifadesini kullanan Bella Hadid, "Her gün babamla birlikte olmayı, ibadet edebilmeyi ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim. Ama bana bu verilmedi." şeklinde konuştu.

'Mesleğimden olmak beni korkutmuyor'

Filistinli mazlumlara yönelik desteğini sürdüren Hadid, bu desteği sebebi ile firmalardan veto yediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

Filistin'i hiçbir zaman özgür görememiş, orada yaşayan yaşlılar ve büyüyüp güzel bir hayat sürebilecek çocuklar için çabalıyorum. O kadar şanslıyım ki, istediğim ve hissettiğim gibi konuşabileceğim bir pozisyondayım.

Düşüşe geçtim. İşimi kaybettim. O kadar çok şirket benimle çalışmayı bıraktı ki... Yedi yıldır evlerinde yemek yediğim arkadaşlarım gibi beni tamamen bırakanlar oldu. Bu dünyaya model olmak için gelmediğini anladım. Mesleğimden olmak beni korkutmuyor.