Dünyanın en zengin temizlikçisi: Adeta servet kazanıyor

ABD kamu kayıtlarına göre San Francisco’daki Bay Area Rapid Transport (BART) sisteminde temizlik görevlisi olarak çalışan Liang Zhao Zhang, kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Kamuoyunda “dünyanın en zengin temizlikçisi” olarak anılmaya başlayan Zhang’ın geliri, temel maaşın çok ötesine geçen fazla mesai ödemeleri sayesinde oluştu. Açıklanan rakamlar, şeffaflık ve denetim tartışmalarını da alevlendirdi.

Şeffaflık grubu Transparent California tarafından yayımlanan belgelere göre Zhang, yıllık yaklaşık 45 bin sterlin maaş ve 11 bin 500 sterlin yan hak aldı. Asıl çarpıcı tablo ise fazla mesai kaleminde ortaya çıktı. Kayıtlara göre Zhang, yalnızca fazla mesai karşılığında yılda 130 bin sterline kadar ek gelir elde etti. Böylece toplam kazanç, birçok yönetici maaşını geride bıraktı.

Belgeler, 2015 yılı boyunca neredeyse her gün çalışıldığını, tatil günlerinin dahi mesaiye çevrildiğini gösterdi. Bazı dönemlerde 18 gün boyunca aralıksız, günlük 17 saate varan çalışma süreleri kayda geçti. 2014–2017 yılları arasında maaş ve yan haklar toplamı 545 bin 556 sterline ulaştı. Aynı kurumda görev yapan 49 çalışanın, fazla mesai gelirinin temel maaşını aştığı da kayıtlara yansıdı.

Tartışmalar, yayımlanan görüntülerle daha da büyüdü. Yerel kanal KTVU tarafından paylaşılan araştırma görüntülerinde, Zhang’ın vardiya saatleri içinde ekipman dolabı benzeri kapalı alanlarda uzun süreler kaldığı iddia edildi. Aynı gün içinde 54 ve 90 dakikalık, başka günlerde ise 78 ila 90 dakikalık kapalı alan süreleri dikkat çekti. Eleştirmenler, bildirilen fazla mesai süresinin fiili çalışmayla örtüşmediğini savundu.

BART yönetimi ise iddiaları reddetti. Kurum sözcüsü, temizlik personelinin kapalı alanlarda temizlik, ekipman onarımı ya da mola yapabildiğini, mola sürelerinin ayrıca takip edilmediğini belirtti. Yönetim, fazla mesaiye gönüllü katılımın düşük olduğunu ve görevlerin eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı.

BART Ulaştırma İşleri Başkanı Roy Aguilera da Zhang’a destek vererek, fazla mesai taleplerine sürekli yanıt verdiğini, yapılan işin arkasında durduklarını söyledi. Aguilera, temizlik ekiplerinin sık sık idr ar, dışkı ve şırınga gibi riskli atıklarla çalıştığını hatırlatarak, işin zorluk derecesine dikkat çekti. Tartışmalar sürerken, kamuoyunun gözü şimdi hem denetim mekanizmalarına hem de fazla mesai uygulamalarına çevrilmiş durumda.