Dünyanın en zengin insanı öğretmenliğe geri dönüyor

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu olan ancak ülkeden kaçmak zorunda kalan Jack Ma, Japonya’da Tokyo Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak göreve başlıyor.

Tokyo Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Ma’nın üniversite bünyesinde bir enstitü olan Tokyo Koleji’nde büyük araştırmaları destekleyeceği, danışmanlık sağlayacağı, özellikle sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi alanlarında araştırma ve projelere katılacağı, girişimcilik, şirket yönetimi ve inovasyonla ilgili deneyim ve bilgilerini öğrencilere aktaracağı belirtildi.

Bir zamanlar Çin’in en zengin insanı olan Jack Ma’nın serveti, Ekim 2020’de gördüğü 61 milyar dolarlık zirveden sonra gerilemeye başlamıştı. Bugün itibarıyla Ma, 33 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri sıralamasında 39. sırada yer alıyor.

KARİYERİNDEKİ İLK İŞ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

Sözcü'de yer alan habere göre,1964 yılında Çin’in güneydoğusundaki Hangzhou’da doğan Ma, bu ilde öğretmen enstitüsünde İngiliz dili bölümünden mezun olduktan sonra İngilizce öğretmenliği yapmıştı.

1995 yılında Çinli firmalara çevirmenlik yapmak için ABD’nin Seattle kentine giden Ma, burada internetin önemini kavrayarak ülkesine dönünce internet girişimlerine yönelmişti.

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ELEŞTİRİLERİ PLANLARI ALT ÜST ETTİ

Kasım 2020'de Jack Ma’nın finansal teknoloji şirketi Ant Group, 37 milyar dolarlık rekor büyüklükte bir halka arzın eşiğindeydi. Ancak Ma'nın Çin'in düzenleyici kurumlarını eleştiren açıklaması üzerine işler bir anda değişti.

Bu konuşma üzerine Pekin yönetimi Ant Group’un halka arz sürecini askıya almış, Ma'nın e-ticaret şirketi Alibaba'ya rekabet kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle tarihi cezalar kesmişti. Ma'nın Çin yerine Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşamayı tercih ettiği basına yansımıştı.