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Gündem Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?
Gündem

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?

World Population Review tarafından düzenli olarak güncellenen listede dünyanın en zeki ülkeleri belirlendi. Türkiye'nin de olduğu listede zirvenin sahibi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 10:22:00 -
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?

World Population Review web sitesi, dünyanın en zeki ülkelerini açıkladı. Açılımı Intelligence Quotient, Türkçe anlamı ise zeka değeri ya da zeka katsayısı olan IQ standardizasyonu yapılan zeka testlerinden alınan zeka puanına göre zirveye yerleşen ülke şaşırttı.

İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri:

100. Senegal - 60

99. Etiyopya - 61

98. Gine-Bissau - 62

97. Eritre - 63

96. Kongo (Dem. Cumhuriyeti) - 63

95. Kamerun - 65

94. Çad - 65

93. Gana - 69

92. Nijerya - 70

91. Sudan - 70

90. Güney Afrika - 70

89. Fildişi Sahili - 71

88. Kenya - 71

87. Zimbabve - 72

86. Zambiya - 72

85. Nepal - 77

84. Bangladeş - 77

83. Katar - 78

82. Sri Lanka - 79

81. Afganistan – 80

80. Suudi Arabistan – 81

79. Hindistan - 81

78. Umman - 82

77. Fas - 82

76. Kolombiya - 82

75. Cezayir - 82

74. Pakistan - 82

73. Fiji - 83

72. Bahreyn - 83

71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83

70. Brezilya - 83

69. Burma - 83

68. Ekvador - 83

67. Mısır - 83

66. Endonezya - 84

65. Arnavutluk - 84

64. Karadağ - 84

63. İran - 84

62. Kuveyt - 85

61. Bolivya - 85

60. Venezuela - 85

59. Irak - 86

58. Meksika - 86

57. Filipinler - 86

56. Kosta Rika - 86

55. Mauritius - 87

54. Brunei - 88

53. Bermuda - 88

52. Kamboçya - 88

51. Şili - 89

50. Sırbistan - 89

49. Tayland - 89

48. Türkiye - 89

47. Romanya - 90

46. Arjantin - 90

45. Bulgaristan - 91

44. Yunanistan - 92

43. Kazakistan - 92

42. Gürcistan - 92

41. Malezya - 93

40. İsrail - 94

39. Vietnam - 94

38. İrlanda - 94

37. Portekiz - 95

36. Ukrayna - 95

35. Hırvatistan - 95

34. Rusya - 96

33. Polonya - 97

32. İspanya - 97

31. İtalya - 97

30. Malta - 97

29. Moğolistan - 98

28. Macaristan - 98

27. Amerika Birleşik Devletleri - 98

26. Fransa - 98

25. Avustralya - 99

24. Estonya - 99

23. Çekya - 99

22. Danimarka - 99

21. Lüksemburg - 99

20. İsveç - 99

19. Norveç - 99

18. Yeni Zelanda - 100

17. Avusturya - 100

16. Birleşik Krallık - 100

15. Almanya - 100

14. Belçika - 100

13. Kanada - 101

12. Finlandiya - 101

11. İzlanda - 101

10. Makao - 101

9. Kuzey Kore - 102

8. Hollanda - 102

7. İsviçre - 102

6. Çin - 104

5. Japonya - 105

4. Güney Kore -106

3. Tayvan - 106

2. Hong Kong - 108

1. Singapur - 108

 

 

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Yorumlar

Harun

Bizim bu darbeci zihniyet ... anlayisimiz yuzunden bu kadar dusuk

Salihce

IQ seviyesi 90 altı embesil olarak nitelendirilir. Bizde 89. Eğitim ortalaması ilkokul 5. Sınıf düzeyindeyiz toplum olarak.
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