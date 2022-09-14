Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?
World Population Review tarafından düzenli olarak güncellenen listede dünyanın en zeki ülkeleri belirlendi. Türkiye'nin de olduğu listede zirvenin sahibi şaşırttı.
World Population Review web sitesi, dünyanın en zeki ülkelerini açıkladı. Açılımı Intelligence Quotient, Türkçe anlamı ise zeka değeri ya da zeka katsayısı olan IQ standardizasyonu yapılan zeka testlerinden alınan zeka puanına göre zirveye yerleşen ülke şaşırttı.
İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri:
100. Senegal - 60
99. Etiyopya - 61
98. Gine-Bissau - 62
97. Eritre - 63
96. Kongo (Dem. Cumhuriyeti) - 63
95. Kamerun - 65
94. Çad - 65
93. Gana - 69
92. Nijerya - 70
91. Sudan - 70
90. Güney Afrika - 70
89. Fildişi Sahili - 71
88. Kenya - 71
87. Zimbabve - 72
86. Zambiya - 72
85. Nepal - 77
84. Bangladeş - 77
83. Katar - 78
82. Sri Lanka - 79
81. Afganistan – 80
80. Suudi Arabistan – 81
79. Hindistan - 81
78. Umman - 82
77. Fas - 82
76. Kolombiya - 82
75. Cezayir - 82
74. Pakistan - 82
73. Fiji - 83
72. Bahreyn - 83
71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83
70. Brezilya - 83
69. Burma - 83
68. Ekvador - 83
67. Mısır - 83
66. Endonezya - 84
65. Arnavutluk - 84
64. Karadağ - 84
63. İran - 84
62. Kuveyt - 85
61. Bolivya - 85
60. Venezuela - 85
59. Irak - 86
58. Meksika - 86
57. Filipinler - 86
56. Kosta Rika - 86
55. Mauritius - 87
54. Brunei - 88
53. Bermuda - 88
52. Kamboçya - 88
51. Şili - 89
50. Sırbistan - 89
49. Tayland - 89
48. Türkiye - 89
47. Romanya - 90
46. Arjantin - 90
45. Bulgaristan - 91
44. Yunanistan - 92
43. Kazakistan - 92
42. Gürcistan - 92
41. Malezya - 93
40. İsrail - 94
39. Vietnam - 94
38. İrlanda - 94
37. Portekiz - 95
36. Ukrayna - 95
35. Hırvatistan - 95
34. Rusya - 96
33. Polonya - 97
32. İspanya - 97
31. İtalya - 97
30. Malta - 97
29. Moğolistan - 98
28. Macaristan - 98
27. Amerika Birleşik Devletleri - 98
26. Fransa - 98
25. Avustralya - 99
24. Estonya - 99
23. Çekya - 99
22. Danimarka - 99
21. Lüksemburg - 99
20. İsveç - 99
19. Norveç - 99
18. Yeni Zelanda - 100
17. Avusturya - 100
16. Birleşik Krallık - 100
15. Almanya - 100
14. Belçika - 100
13. Kanada - 101
12. Finlandiya - 101
11. İzlanda - 101
10. Makao - 101
9. Kuzey Kore - 102
8. Hollanda - 102
7. İsviçre - 102
6. Çin - 104
5. Japonya - 105
4. Güney Kore -106
3. Tayvan - 106
2. Hong Kong - 108
1. Singapur - 108