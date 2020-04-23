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Aktüel

Dünyanın en yüksek peribacasına Türk bayrağı asıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesine dev Türk bayrağı asıldı.

2020-04-23 13:44:16 -
Dünyanın en yüksek peribacasına Türk bayrağı asıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesine dev Türk bayrağı asıldı.


Kapadokya’da her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sıcak hava balon sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla kutlanırken bu yıl korona virüs ile mücadele kapsamında sıcak hava balon turlarının 1 Temmuz 2020 tarihine kadar iptal edilmesinin ardından bu yıl dünyanın en yüksek peribacasına asılan Türk bayrağı ile kutlandı. Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar kalesine asılan dev Türk bayrağı başata Uçhisar olmak üzere Nevşehir’de de bazı kesimlerde görülen Türk bayrağı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

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