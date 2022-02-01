Dünyanın en yoğun trafiğine sahip 5'inci şehri İstanbul oldu

2020’nin verilerine dayanarak hazırlanan rapora göre, İstanbul dünya genelinde trafiği en yoğun 5’inci şehir olurken, Avrupa’nın ikincisi oldu.

Uluslararası faaliyet gösteren navigasyon sistemleri şirketi olan TomTom, 6 kıtada 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeksi'nde, 2020 yılı verilerine dayanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı.

Açıklanan rapora göre İstanbul, dünyada 5. Avrupa'da ise 2. trafik yoğunluğu yaşanan şehir oldu.

İstanbul, bir önceki raporda dünya genelinde 9. sıradaydı. Navigasyon sistemleri şirketinin açıkladığı verilere göre Rusya'nın başkenti Moskova %54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan'ın Mumbai şehri yer aldı. Üçüncü sırada ise Kolombiya'nın Bogoto şehri bulunurken, dördüncülüğü ise Filipinler Manila şehri aldı.

SÜRÜCÜLER 200 SAAT FAZLA HARCIYOR

Ayrıca İstanbul trafiğinde seyreden sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı.

İstanbul'da bulunan sürücülerin, normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirdiği belirtildi. Trafik verilerinde, cuma günü 19.00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kadar bir zaman kazanmanıza neden olacağı belirtildi. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18.00 olduğu açıklandı.