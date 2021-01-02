Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?

Dünyanın en yaşlı insanı nerede yaşıyor? |2021'e girdiğimiz günlerde pek çok kişi dünyanın en yaşlı kişisinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, dünyanın en yaşlısı kim ismi nedir?