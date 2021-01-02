Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?
Dünyanın en yaşlı insanı nerede yaşıyor? |2021'e girdiğimiz günlerde pek çok kişi dünyanın en yaşlı kişisinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, dünyanın en yaşlısı kim ismi nedir?
Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane, 118 yaşına girdi. Peki, dünyanın en yaşlısı nerede yaşıyor?
Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?
Japonya’nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane, 118. yaş gününü kutladı. Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları gereği aile bireyleriyle görüştürülmüyor.