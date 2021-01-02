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Yaşam Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?
Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?

Dünyanın en yaşlı insanı nerede yaşıyor? |2021'e girdiğimiz günlerde pek çok kişi dünyanın en yaşlı kişisinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, dünyanın en yaşlısı kim ismi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:22:00 -
Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?

Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane, 118 yaşına girdi. Peki, dünyanın en yaşlısı nerede yaşıyor?

Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?

Japonya’nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane, 118. yaş gününü kutladı. Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları gereği aile bireyleriyle görüştürülmüyor.

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