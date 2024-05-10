Dünyanın en ünlü markası duyurdu! Japonya'da skandal: Fare kalıntısı bulundu... 100 bini aşkın ekmek toplatıldı

PASCO Shikishima'nın Ekmek Skandalı: Fare Ka... PASCO Shikishima'nın Chojuku ekmeğinde fare kalıntıları tespit edildi. Şirket, 104 bin paketi topladı ve soruşturma başlattı. Tokyo'daki fabrika faaliyetleri durduruldu. Müşterilere özür ve kalite güvencesi vaat edildi.

Japonya merkezli ekmek üreticisi PASCO Shikishima'nın ürünlerinde çıkan fare kalıntılarıyla sarsıldı. Şirket, Chojuku dilimli ekmeğinin bazı paketlerindeki kontaminasyonun ardından 104 bin paketi geri çağırdı ve soruşturma başlattı. Tokyo'daki fabrika faaliyetleri durdurulurken, müşterilere derin özürler sunuldu ve kalite yönetim sistemi güçlendirme sözü verildi. Bu olay, Japonya'nın tanınmış ekmek üreticilerinden birinin itibarını sarsarken, uluslararası ihraç pazarlarında da endişelere yol açtı.

Japonya merkezli PASCO Shikishima şirketi, Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde siyah fare kalıntılarının tespit edildiğini açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamada, söz konusu ekmeği tüketen kişiler arasında şu ana kadar herhangi bir hastalık vakasının bildirilmediği belirtildi. Ancak kemirgen kalıntılarının ürünlere nasıl bulaştığına dair bir soruşturma başlatıldığı ve şu ana kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı ifade edildi.

Şirket açıklamasında, müşterilere yaşanan sorun nedeniyle derin özür dilemekle birlikte, kalite yönetim sistemlerini güçlendirerek benzer durumların yaşanmaması için adımlar atacaklarını vurguladı.

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Japonya'nın devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, PASCO'nun başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yapılan soruşturma sebebiyle durduruldu.

Nagoya merkezli PASCO Shikishima firmasının ürettiği Chojuku ekmeği, ülke genelinde birçok markette satılmaktadır. Ayrıca, şirketin ürünleri ABD ve Çin gibi ülkelere de ihraç edilmektedir.