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Dünyanın en tehlikelisi! Görüntüleri ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, dünyanın en tehlikesi olarak adlandırılan Borey tipi stratejik füze denizaltısının görüntülerini bir video ile yayınladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:43

Rusya Savunma Bakanlığı, Dünyanın en tehlikeli denizaltılarından biri olan Borey tipi stratejik füze denizaltısının testlerinin görüntülendiği videoyu yayınladı.

Yayınlanan videoda denizaltı mürettebatının yaptığı sefer hazırlıkları ve su yüzünde tam hız ilerleyen denizaltı görülebiliyor.

Rusya Donanma Komutanı Amiral Vladimir Korolev, denizaltının testleri ile ilgili yorumunda Rus denizaltı kuvvetlerinin aktif gelişim aşamasında olduğunu kaydederek, Borey ve Yasen nükleer denizaltı projelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

8 adet donanma hizmeetine girecek

Korolev, "Bu araçlar denizaltı kuvvetlerinin temelini oluşturacak olup, gizlilik, manevra kabiliyeti ve silah donanımı gibi nitelikler bakımından en modern talepleri karşılıyor"
diye konuştu.

Borey ve Borey-A projesin kapsamında üretilen dördüncü nesil nükleer denizaltılarının, önümüzdeki yıllarda Rus deniz stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturması planlanıyor. 2020'ye kadar bu proje kapsamında 8 adet denizaltının donanmanın hizmetine girmesi bekleniyor.

Uzunluğu 170 metre, eni 13.5 metre, ağırlığı ise 24 bin ton olan Borey denizaltısı, menzili 8 bin kilometre olan 10 nükleer başlığı bulunan 16 adet Bulava-30 kıtalararası balistik füze taşıyabiliyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:43
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