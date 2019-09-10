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Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan D915’teki meydan okuma nefes kesti

Beş kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar’da son 3 yılı zirvede tamamlamış Kamaz Master birbirlerine meydan okudu.

10 Eylül 2019 Salı 15:18
Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan D915’teki meydan okuma nefes kesti

Beş kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar’da son 3 yılı zirvede tamamlamış Kamaz Master birbirlerine meydan okudu. Otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen D915 Trabzon-Bayburt yolundaki meydan okuma olağanüstü görüntüler ortaya çıkardı.



Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen, Trabzon’un Çaykara ilçesini Bayburt’a bağlayan D915 numaralı yol, dünyanın en zorlu meydan okumalarından birine sahne oldu. 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Dakar Rallisi’nde 16 takım şampiyonluğu bulunan Team Kamaz Master’ın direksiyonuna geçen Dmitry Sotnikov, D915 nolu yolda nefes kesici bir mücadeleye girdi. Otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Soğanlı Dağı eteklerindeki D915 yolunun keskin virajları, sporcuların sınırlarını zorlayan olağanüstü bir performansa sahne oldu.


1915 yılında Türkler ve Ruslar tarafından beraber inşa edilen D915, 2330 metrelik rakımı, 13 keskin ve dar virajdan oluşan 13 kilometrelik uzunluğu ile pilotlara hayatlarının en özel mücadele şansını sundu.



Bu düellonun kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Red Bull sporcusu Yağız Avcı, "Elde ettiği unvanı hak eden, gerçekten riskli bir parkurdu. Daha önce yarıştığım rallilerde böyle bölümleri olan parkurlar geçmiştim. Ama başından sonuna bu şekilde olan bir yolda ilk kez yarıştım. Oldukça tehlikeli fakat bir o kadar da heyecanlı ve mücadeleci bir parkur. Dar ve U virajlarının bol olduğu, aracı ve lastikleri çok zorlayan, adrenalini çok yüksek bir meydan okuma oldu. Rakibim Kamaz dar yollar için çok büyük bir araç. Kamaz, Dakar Rallisi’nde alışık olduğu yollardan çok farklı bir parkurda mücadele etti. Başta bize göre dezavantajlıydı ama kamyonun sağlamlığı Kamaz’ın avantajı oldu. Taşlar ve kayalar onlara, bize oranla daha az sorun çıkardı. Heyecanlı yarışımız, D915’in tarihine de bir selam niteliği taşıdı. Bu yol Türkler ve Ruslar tarafından 100 yıl önce yapıldı. D915, şimdi de Bir Türk pilot ile Bir Rus pilotu ağırladı. Bu da yolun hikâyesine güzel bir katkı sundu" dedi.



"Harika, korkutucu, heyecan verici ve keyifli"


Kamaz aracının direksiyonunda mücadele eden, sonuncusu bu sene olmak üzere kariyerinde iki Dakar Rallisi ikinciliği bulunan Sotnikov ise "Dünyanın en zorlu rallilerinde yarıştım ama bu kadar dar ve virajlı bir yolda hiç mücadele etmemiştim. Her pilot için zorlu ve ilginç olabilecek bir parkurdu. Belki ileride Dakar gibi bir rallinin bir etabı burada gerçekleştirilebilir. Manzarası harika bir yol ama tabii ki uçurum da korkutucu. Yarışma zorluğu da buradan geliyor. Pilota psikolojik olarak büyük bir yük bindiriyor. Çok iyi konsantre olmanız lazım. Aksi halde bu yolda gaz pedalına basmak mümkün değil. Bir ralli aracıyla mücadele etmek de ilginç oldu. Her iki aracın da avantajları ve dezavantajları vardı. Bence yarış çok keyifliydi. Ayrıca bu yolun Türk ve Ruslar tarafından ortaklaşa yapıldığını duyduğumda da bu harika tarihe hayran oldum. Bu yol gibi kendimi de özel hissetim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:18
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