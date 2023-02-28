Dünyanın en tehlikeli fay hattı! Türkiye'den "San Andreas Fayı" hareketliliği

Türkiye'yi yasa boğan depremler, ABD'de de endişeye yol açtı. ABD’nin batı kıyılarında yakın zamanda şiddetli bir deprem bekleyen ülkedeki bilim insanları, San Andreas Fayı'na yapı itibarıyla benzeyen Doğu Anadolu Fay Hattı'nda inceleme başlattı.

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından New York Times gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı fay hattının California'daki tehlikeli San Andreas fayıyla karşılaştırdı. Habere göre, iki fayın yapıları itibarıyla birbirlerine çok benzediğine dikkat çeken bilim insanları, Türkiye'yi sarsan depremleri inceleyerek gelecekte ABD'nin batı kıyısını etkileyebilecek şiddetli depremlerle ilgili ipucu elde etmeye çalışıyor.

ABD'li bilim insanları, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın yakın zamanda şiddetli bir deprem üretmesi beklenen San Andreas fayıyla birçok ortak noktası bulunduğuna dikkat çekerek uydu ve yer ölçümleri aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli depremleri ve sonrasındaki artçıları incelemeye başladı. Araştırmacılar, iki ayrı şiddetli depremi inceleyerek California'da beklenen büyük depremin potansiyel şiddetini analiz ediyor.

Art arda 2 deprem burada da mümkün

ABD'li sismolog Ross Stein, “Bu depremlerden çok şey öğreneceğimize şüphe yok” diye konuştu.

Türkiye'deki artçı depremleri inceleyen Scripps Ensitütüsü'nden Dr. Debi Kilb, Kahramanmaraş'ta yaşanan ikinci depremin beklenmedik bir durum olduğunu, bunun San Andreas Fayı'nda da yaşanabileceğini kaydetti. Cornell Üniversitesi'nden Profesör Judith Hubbard da, San Andreas fayındaki bir depremin başka bir fayın kırılmasına ve bir başka şiddetli depreme yol açabileceğini vurguladı.

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California, 1906'da 7,9 büyüklüğündeki San Francisco depremiyle, 1857'de de benzer büyüklükteki Fort Tejon depremiyle sarsılmıştı. Her iki deprem de dünyanın en tehlikeli faylarından biri olan San Andreas Fayı üzerinde yaşanmıştı.

Bilim insanlarına göre Los Angeles'ta gelecek 30 yılda 7,5 büyüklüğünde bir deprem yaşanma olasılığı yüzde 30. Bölgenin farklı yerlerinde de yakın zamanda şiddetli depremler yaşanabilir.

New York Times, California boyunca yaklaşık 1200 kilometre uzunluğa sahip San Andreas Fayı'nın Doğu Anadolu Fay Hattı'nın iki katı uzunluğunda olduğuna dikkat çekerek California'daki depremin daha şiddetli olabileceği yorumunu yaptı.