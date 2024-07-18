Dünyanın en tehlikeli bitkisi merak edildi! Dokunan bin pişman: Dokunanın eli balon gibi şişiyor

İskoçya’nın Doğu Lothian bölgesinde bisiklet süren genç Ross McPherson, farkında olmadan “dünyanın en tehlikeli bitkilerinden biri” olan dev tavşancıl otuyla temas etti ve bu durum acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi cilt problemlerine yol açtı.

Ross, yaşadığı durumu anlatırken, “Başlangıçta sadece kızarıklık ve hafif bir ağrı hissettim. Ne olduğunu anlamadım. Ancak kısa bir süre içinde bu belirtiler şiddetli kabarcıklara dönüştü ve dayanılmaz bir acı yaşamaya başladım” dedi.

Ross’un yaşadığı belirtiler üzerine Edinburgh Kraliyet Reviri’nde yapılan muayenede kendisine “kontakt dermatit” teşhisi kondu. Kontakt dermatit, tahriş edici maddelerle temas sonucunda ortaya çıkan alerjik olmayan bir cilt reaksiyonudur. Ross’un temas ettiği bitkinin dev tavşancıl otu olduğu belirlendi.

Dev tavşancıl otu, Heracleum Apiaceae familyasına ait olup, Avrasya kökenlidir ve özellikle Batı Kafkasya’da yaygındır. Türkiye ve Avrupa’nın birçok bölgesinde bulunur. Beyaz çiçekleriyle masum görünen bu bitki, temas halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, bu bitkiye dokunulduktan sonra güneşe çıkılmaması gerektiğini, aksi takdirde körlüğe kadar gidebilecek sağlık problemlerine neden olabileceğini belirtiyorlar.

Dev tavşancıl otu, bazı yerlerde dev kuzukulağı olarak da bilinir ve genellikle 2 ila 5 metre boyunda olur. Devasa boyutu ve geniş yapraklarıyla dikkat çeker. Beyaz çiçekleri büyük ve şemsiye şeklindedir. İnvasiv bir tür olarak bilinir ve yayılma yeteneği yüksektir, bu da biyolojik çeşitliliği tehdit edebilir. Bitkinin yaprakları, kökleri, gövdeleri, çiçekleri ve tohumları “furanokumarin” adı verilen bir madde içerir. Bu madde güneş ışığı ile birleştiğinde fitofotodermatit adı verilen cilt tahrişlerine neden olur ve bu tahrişler kabarcıklar ve yara izleri şeklinde ortaya çıkar. Temas durumunda acilen tıbbi yardım alınması ve güneşe çıkılmaması hayati önem taşıyor.

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Dev tavşancıl otu nemli ve sulak alanları tercih eder. Türkiye’de bu bitkiye en yaygın olarak Karadeniz Bölgesi'nde rastlanır. Özellikle ormanlık alanlarda, nehir kenarlarında ve nemli vadilerde sıkça görülür. Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyısına yakın bölgelerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek rakımlı ve nemli alanlarda da bulunabilir. Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bolu, Zonguldak ve Bartın gibi illerde, nemli ormanlık alanlarda ve su kenarlarında da yaygındır.