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Sağlık Dünyanın en sağlıklı bitkisi olarak biliniyor! Kale bitkisinin inanılmaz faydaları
Sağlık

Dünyanın en sağlıklı bitkisi olarak biliniyor! Kale bitkisinin inanılmaz faydaları

Kıvırcık lahana olarak da bilinen kale bitkisi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa birçok fayda sağlar. Bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkilidir. Ayrıca kale bitkisi, yapılan bir araştırmada dünyanın en sağlıklı bitkisi seçilmiştir. Peki kale bitkisinin faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 03:30:00 -
Dünyanın en sağlıklı bitkisi olarak biliniyor! Kale bitkisinin inanılmaz faydaları

Ülkemizde son 10 yıldır yetiştiriciliği yapılan kale bitkisi, vitamin ve mineral deposu olmakla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlar. Bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkilidir. Kara lahananın bir türü olan kale bitkisi kıvırcık lahana, kale otu ve kale lahana gibi isimlerle de anılır. Özellikle potasyum bakımından zengin olan kale bitkisi, yapılan bir araştırmada dünyanın en sağlıklı bitkisi seçilmiştir. Ayrıca, sütten 2 kat daha fazla kalsiyum içerdiği ortaya çıkmıştır.

Peki kale bitkisi nelere iyi gelir? İşte kale bitkisinin şaşırtan faydaları...

- Bağışıklığı güçlendirmede çok etkilidir. Bu sayede vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Yüksek oranda lif içermesiyle birlikte sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.

- Bağırsakların fonksiyonlarını düzenler, kilo almayı önler.

- Vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu sağlar. Bu sayede kemikleri güçlendirir.

- Demir bakımından da zengin olmasıyla birlikte kansızlığa iyi gelir. Kandaki kan yapıcı hücre oranını arttırır. Ayrıca kan basıncını da kontrol altında tutar.

- Yüksek ve düşük tansiyonun yaşanmasını önler.

- İçeriğinde yüksek miktarda K vitamini de barındırır. Bu sayede zihinsel sağlık sorunlarının önüne geçer.

- Konsantrasyonu güçlendirir, ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hafıza kaybı ve unutkanlığın önüne geçer.

- Kanser düşmanıdır. Hücreleri yenileyerek kanser hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

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