Dünyanın en lezzetli mutfakları belli oldu! Türkiye'nin sırası şok etti

Bulgaristan merkezli Gıda Atlası, “Dünyanın en lezzetli mutfakları listesini” hazırladı. Listenin ilk sırasında İtalyan mutfağı yer alırken, onu Yunan, İspanyol Romanya ve Fransız mutfakları takip etti. ABD mutfağı 13. olurken, Türk mutfağının 17. sırada yer alması tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, “Amerikan mutfağı mı?” dedi ve fast food fotoğrafları paylaşarak listeyi mizahi bir dille eleştirdi. Dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcıları, “Amerikan mutfağı ilk 20’ye girdiyse, liste geçersizdir” dedi.

Bir başka dikkat çeken olay ise, Reddit adlı sosyal medya ve forum sitesinde, Yunan kullanıcıların, Türk mutfağına sahip çıkması oldu.

Bir kullanıcı, “Türkiye 17. sırada mı? Bu listeyi kim hazırladı?” dedi. Sohbete dahil olan bir başka Yunan kullanıcı, şu şekilde cevap verdi: “Amerika, Türkiye’nin önünde mi? İmkanı yok.”

İşte Gıda Atlası’nın hazırladığı o liste ve gelen tepkiler:

-"Listeyi kesinlikle bir Avrupalı yapmış olmalı, çünkü Almanya listeye girebilmiş."

-"Amerika orada ne arıyor?"

-"ABD'yi ilk 20'ye koyduysanız, listeniz geçersizdir."