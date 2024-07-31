Dünyanın en küçük memeli hayvanı Diyarbakır'da görüntülendi! 3 gram ağırlığında, 2 santimetre uzunluğunda!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, köylüler, dünyanın en küçük memeli hayvanı olarak bilinen Etrüsk cüce faresini (Suncus etruscus) görüntüledi. En fazla 2-3 gram ağırlığında olan Etrüsk cüce faresi 3 gram ağırlığında, 2 santimetre uzunluğunda.

Çınar ilçesine bağlı Taşhelvası köyündeki arazide arkadaşlarıyla birlikte ilerleyen Eyüp Dal, yerde fareye benzeyen 2 santimetre uzunluğunda küçük bir hayvan gördü.

Dal, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dal, araştırma yaptığında bu türün Etrüsk cüce faresi (Suncus etruscus) olduğunu öğrendi.

En küçük memeli olma özelliği taşıyan Etrüsk cüce faresinin genelde tarım arazilerinde, bahçelerde, ormanlık alanlarda yaşadığını söyleyen Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alaettin Kaya, bu türün kalp atışlarının bin 500'lere kadar çıktığını ifade etti.

Prof. Dr. Kaya, "Görüntülerdeki hayvan, cüce sivri fare (suncus etruscus) dediğimiz bir memeli türüdür. Hatta memeli hayvanlar içerisinde en küçük tür olarak biliniyor. Bu hayvanın ağırlığı 2-3 gram, uzunluğu ise kuyruğuyla birlikte en fazla 2 santimetredir. Suncus etruscusun arazide gözle görülmesi çok zor. Yaygın bir tür. Ama göz önünde çok durmazlar. Ekolojik anlamda çok önemli bir tür. Sebebi ise hayvanın çok küçük olmasına rağmen metabolizması çok güçlü. Kalp atışları 1500'leri bulabiliyor" dedi.

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Küçük boyutuna rağmen Etrüsk cüce faresinin oldukça avcı olduğunu söyleyen Kaya, bölgenin ekolojik dengesinin korunmasında önemli bir rol oynadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Suncus etruscus, çok sık besin tüketiyor. Neredeyse kendi ağırlığının bir buçuk, iki katı kadar besin tüketiyor. Besin almadığı takdirde bir gün içerisinde de ölebilen bir tür. Dediğimiz gibi ekolojik anlamda çok önemli bir türdür. Bu hayvanlar böcekçil bir tür. Kirpi ve köstebeklerle akraba olan bir tür. Çoğunlukla küçük omurgasız hayvanlar, bazı böceklerin larvalarıyla, böceklerle besin ihtiyacını karşılıyor. Hatta bazen kendi boyunda çekirgelerle de beslenebiliyor. Böcek popülasyonu üzerinde etkin bir türdür."