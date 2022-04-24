Dünyanın en karanlık ailesi Rockefeller'dan gıda krizi açıklaması! 'Türkiye acilen yasaklamalı' sözleri yeniden gündeme geldi

Dünya Bankası verileri "Gıda krizi insani felakete gidiyor" uyarısı yaparken geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Joe Biden da benzer gelişmeye dikkat çekmişti.

Bu kez dünyayı yöneten ailelerden biri olarak gösterilen ve yeni dünya düzenini getireceği iddia edilen Rockefeller'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

Rockefeller Vakfı Başkanı Rajiv Shah, gıda krizinin çok yakın olduğunu söyledi.

Shah yaptığı açıklamada, "Devasa ölçekte Gıda Krizi her an kapımızda. 6 ay içinde patlak vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bazı yorumculara göre, küresel güçler yapay gıda kıtlığı çıkartıp dünyanın düzenini değiştirmek istiyor.

Bu yorumların ardından, her olayın altından çıkan Rockefeller'dan böyle bir açıklama gelmesi kafaları tam anlamıyla karıştırdı.

Haluk Özdil'in uyarıları

Gıda krizine ilişkin birçok ülkenin sebze ve meyve ihracatlarını yasakladığı ifade ediliyor.

Hatta zora düşen Rusya, Türkiye'den tedarik ettiği yaş sebze ve meyve ihracatındaki kısıtlamaları kaldırarak kotayı artırdı.

Araştımacı yazar Haluk Özdil ise geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ihracatın yasaklanması gerektiğini söylemişti.