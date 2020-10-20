  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye’den iki üniversite
Dünya

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye’den iki üniversite

Dünya çapında 93 ülkedeki bin 500'den fazla yüksek öğrenim kurumunu "öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm" gibi özelliklerle değerlendiren Times Higher Education 2021 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 00:25:00 -
Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye’den iki üniversite

Yapılan sıralamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) 8, İngiltere'den ise 2 üniversite ilk onda yer aldı. Dünyanın en iyi üniversitesi olarak listenin başında bu yılda beşinci defa yer alan İngiltere’deki Oxford Üniversitesi oldu. ABD'deki Stanford Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi de üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'den Çankaya Üniversitesi ve Koç Üniversitesi sıralamada ilk 400-500 kurum arasına girdi. Bu iki kurumu Hacettepe ve Sabancı üniversiteleri ilk 500-600 sıralamasıyla takip etti. Bilkent, Boğaziçi ve Özyeğin üniversiteleri ilk 600-800'e girerken, İstanbul, İstanbul Teknik, Karabük ve Ortadoğu Teknik üniversiteleri sıralamada ilk 1000'de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf ..
En kısa zaman birimi ölçüldü
Teknoloji

En kısa zaman birimi ölçüldü

Bilim insanları, şimdiye kadarki en kısa zaman birimini ölçmeyi başardı.
Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk
Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk

Dünyada elektrikli motora bir yönelim olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz de 'Elektrikli araç olur da elektrikli ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay