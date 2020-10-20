Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye’den iki üniversite

Yapılan sıralamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) 8, İngiltere'den ise 2 üniversite ilk onda yer aldı. Dünyanın en iyi üniversitesi olarak listenin başında bu yılda beşinci defa yer alan İngiltere’deki Oxford Üniversitesi oldu. ABD'deki Stanford Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi de üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'den Çankaya Üniversitesi ve Koç Üniversitesi sıralamada ilk 400-500 kurum arasına girdi. Bu iki kurumu Hacettepe ve Sabancı üniversiteleri ilk 500-600 sıralamasıyla takip etti. Bilkent, Boğaziçi ve Özyeğin üniversiteleri ilk 600-800'e girerken, İstanbul, İstanbul Teknik, Karabük ve Ortadoğu Teknik üniversiteleri sıralamada ilk 1000'de yer aldı.