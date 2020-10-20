Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye’den iki üniversite
Dünya çapında 93 ülkedeki bin 500'den fazla yüksek öğrenim kurumunu "öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm" gibi özelliklerle değerlendiren Times Higher Education 2021 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı.
Yapılan sıralamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) 8, İngiltere'den ise 2 üniversite ilk onda yer aldı. Dünyanın en iyi üniversitesi olarak listenin başında bu yılda beşinci defa yer alan İngiltere’deki Oxford Üniversitesi oldu. ABD'deki Stanford Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi de üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye'den Çankaya Üniversitesi ve Koç Üniversitesi sıralamada ilk 400-500 kurum arasına girdi. Bu iki kurumu Hacettepe ve Sabancı üniversiteleri ilk 500-600 sıralamasıyla takip etti. Bilkent, Boğaziçi ve Özyeğin üniversiteleri ilk 600-800'e girerken, İstanbul, İstanbul Teknik, Karabük ve Ortadoğu Teknik üniversiteleri sıralamada ilk 1000'de yer aldı.